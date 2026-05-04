外匯基金今年首季投資收入345億元　港股虧損50億

撰文：黃捷
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金管局公布，今年首季外匯基金投資收入345億元，按年下跌56%。

其中，投資港股虧損50億元；投資其他股票虧損110億元；投資債券收益246億元；外匯投資則錄盈利259億元。

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