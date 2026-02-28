財政預算案｜外匯基金撥1500投資北都　陳茂波：若有虧損不再轉撥

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中提出，將從外匯基金分兩年轉撥共1500億元，支持北部都會區及其他基建項目。陳茂波今日（2月28日）在電台節目中回應，此舉是善用基金投資收益以「投資未來」，並明確此非常態化安排，若外匯基金錄得虧損將不進行轉撥。此外，陳茂波具體解釋推動北部都會區發展的「三方合作」模式、百億元院校舍計劃，以及上調政府發債比例至GDP19.9%等財政部署。



財政司司長陳茂波2026年2月25日公布一份財政預算案。（鄭子峰攝）

外匯基金若錄得虧損將不轉撥

剛剛公布的《財政預算案》建議從外滙基金把1500億元，在未來兩個財政年度（2026/27及2027/28）每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

財政司司長陳茂波今日在電台節目解釋，此舉是將去年外匯基金超過3300億元投資回報的一部分，以「投資未來」，轉化為加速創科及產業轉型的實體投資。他強調此非「常態化」做法，以及若未來外匯基金錄得虧損，將不會繼續此類轉撥，他相信本港財政穩健，未來無需經常性轉撥。

北部都會區三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。圖示牛潭尾「北都大學教育城」構想圖。

研「三方合作」促北都發展 大學城有空間擴寬

為推動北部都會區發展，政府提出研究「三方合作」模式，鼓勵地產商聯同創科企業提出發展方案。陳茂波指，此舉旨在善用私人土地資源，並可透過投資推廣署等部門轉介配對，加快產業落地。

預算案還預留100億元以貸款形式支持北部都會區大學城興建校舍。陳茂波表示，款項可供合資格院校申請，並歡迎內地及海外院校參與合作。另外，大學城有空間擴闊面積，不過首階段會先用好現有90公頃土地。

此次動用外匯基金支持北都和基建為1984年至今42年以來，再次動用《外滙基金條例》第8條，把資產由外滙基金轉撥政府一般收入或政府其他基金。（陳茂波網誌）

賣地預算保守 計劃發債比例上調至19.9%

政府新財年賣地收入預測為180億元。陳茂波承認預算保守，但指出樓市已趨穩定，未來三至四年私樓供應量充足，政府土地供應工作持續。他表示，土地收入佔比下降的同時，將透過發債支持基建，讓財政手段更靈活。

預算案建議，未來五年政府每年發行約1,600億至2,200億元債券。陳茂波表明將增加「長債」發行比例，以配合北部都會區等長期投資需求，具體比例會按市場情況調整。他指將上調政府發債比率，至佔GDP19.9%，認為香港發債空間充裕，暫無意設定發債上限。

被問及會否擴闊稅基，陳茂波回應稱，當前首要任務是集中精力發展經濟，此時討論相關議題可能引起市場不必要的擔憂，故即使有內部研究，亦不適合廣泛公開討論。