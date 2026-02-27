外匯基金1500億撐北都　許正宇否認打倒昨的我：今日的我仲係我嚟

周三（25日）發表的財政預算案，建議未來兩個財政年度，分兩期轉撥共1500億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。財經事務及庫務局局長許正宇2021年曾稱若「隨便動用外匯基金作政府開支」可能動搖市場信心而拒用外匯基金刺激經濟。許正宇今日（27日）再否認如今是「今日的我打倒昨日的我」，指「今日的我仲係我嚟」，表示今次決定與2021年的考慮一樣，外匯基金仍有足夠能力抵禦風險及維持金融穩定，「拎出嚟只係賺少咗啫」。



財政預算案｜財經事務及庫務局局長許正宇（左）在2月26日舉行記者會表示，今次提出分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，是用於工程項目，不是日常營運開支，「開支及投資有本質上嘅差別」。(資料圖片/鄭子峰攝）

2021年疫情期間，曾有議員建議轉撥外匯基金紓解民困，當時財庫局長許正宇以需維持香港貨幣和金融穩定為由拒絕。許正宇今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》中，笑指坊間說他是「今日的我打倒昨日的我」，但「今日的我仲係我嚟」。

調今次決定原則與2021年考慮一樣 維持金融穩定能力仍然足夠

他續說，今次調撥1500億元的決定，與2021年時的考慮一樣，而且今次調撥的只是外匯基金去年盈利的一半，「拎出嚟只係賺少咗啫」，外匯基金抵禦風險及維持金融穩定的能力仍然足夠。他又提到外匯基金要維持穩定，本來也要高流動性，而且本身也已是正增長。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

至於他近日指預算案調撥外匯基金是用作投資，而非開支，許正宇稱是投資公務工程，而且香港要更加多元化，不只聚焦服務業，要有產業落地。他續稱，外匯基金是用來支撐港幣，另外政府今次調撥資金並不影響外匯基金的正增長，亦「冇攞晒啲錢」，而且不是用作開支。他又強調不是常態化安排，希望是一個動力 吸引多元資本。

被問到投資北都何時會有回報等，許正宇提到，預算案不只提到花甚麼錢，「點使錢好多著墨嘅」。他又說，政府要有多元資本投入，政府已有發展模式，希望不只依賴發展商，而是發展商兼同產業公司一同參與北都發展，「政府都可以某程度上一齊去『落嗒』嘅」。

就北都回報時長等，他指「好睇乜嘢企業」，及企業會有甚麼溢外效益，香港現時經濟9成以上是服務業，政府十分重視產業投入，當有項目、或產業落地後便會知道有何得益。許正宇稱，作為負責任政府，要審視如何投資未來，「對市民有利便要做」。

他又提出預算案預測未來經濟增長，更長遠要視乎如何招商引資等，至於市民反應，他指「我唔知點形容啦下」，但市民反應正常，形容如家居裝修，「要用一筆錢」，自然會關注裝修效果等，因此政府如發展局等會勾勒路線圖，以及建設洪水橋、大學城等，透過不同渠道向市民解釋，「始終係市民大眾嘅錢」。