外匯基金泵水千億建北都　葉秀亮：舉債不如賣居屋｜財策相對論

新一份財政預算案2月25日出爐，財政司長陳茂波表示新一份預算案「派糖」力度較過去增加1.8倍，不過仍有不少坊間憧憬的政策落空。同時政府亦動用外匯基金加快北部都會區發展。究竟新一份預算案是否真的對香港長遠發展有利？今集《財策相對論》我們請到經濟學者葉秀亮教授，分享他對於新一份財政預算案的看法。



外匯基金撥款可避免發債規模破萬億

新一份財政預算案指，政府將在外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。葉秀亮表示，今次政府是把早前在外匯基金獲利的收益撥出一部份作發展，他又認為，該舉動可以避免發債規模破萬億，整體感覺變得好些，坦言寧願從外匯基金撥款，亦不想負債。「如果不把那千多億拿出去，九千多億加多逾千億便是過萬億，那數字就很難看了。」

賣居屋填補發債開支

葉秀亮亦直言，這9,000億的發債讓人擔心會造成債留後代的問題，他認為最好的方法是增加政府賣房的收入一以填補發債開支。他假設政府以每呎5,000至8,000元出售居屋，政府亦有不少獲利，以一個居屋成本每呎大概約2,000多元，假設政府以每呎5,000元出售，400平方呎單位才200萬元。即使是一些質素較高連會所的屋苑，以每呎8,000元出售，亦只是320萬元。「那些人（市民）很高興，政府又有收入，何樂而不為」。

政府將在外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

公務員有望加薪？葉秀亮：司長要承擔民望下跌代價

另外，政府將按既定機制為公務員薪酬進行薪酬趨勢調查，即意味今年公務員有望可以加人工。葉秀亮認為，公務員加薪並非單純市民觀感問題，事實上亦有很多市民認為目前公務員工資偏高，如果在目前經濟衰退、市道正在下跌的時候加薪，不排除會引起負面反應，假如財政司司長要堅持這樣做，相信要承擔民望下跌的代價。

面對經濟下行裁員潮出現，葉秀亮又認為，政府可以帶頭推動調整每周工作時間，例如是可以讓員工選擇「四天工作，以八折支薪」、「四天工作外加居家辦公一天，以九折支薪」等。他相信這個方案可以減少預算財政上的支出，這亦較直接裁員為好。