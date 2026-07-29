遊戲行業存量競爭下　新品催化劑臨近助網易增加估值空間｜彭偉新

網易（9999）的核心業務是網絡遊戲研發及營運，遊戲及相關增值服務佔總收入超過八成，其餘收入來自雲音樂、有道及其他創新業務。遊戲方面，公司同時經營手機遊戲及電腦遊戲，旗下擁有《夢幻西遊》、《逆水寒》、《蛋仔派對》、《第五人格》等長青產品，既有穩定的老玩家基礎，也持續吸納新用戶。近年公司強調自家研發能力，提升高毛利產品比例，令整體盈利質素進一步改善。



行業靠現有玩家提升消費及留存時間帶動

放眼整個行業，內地遊戲市場已由早年的高速增長階段，進入以存量競爭為主的時期。換句話說，用戶總數增長放慢，行業不再單靠「新玩家湧入」帶動收入，而是要從現有玩家身上提升消費及留存時間。因此，產品能否長期經營，成為企業之間的重要分野。與此同時，買廣告吸客的成本仍然高企，競爭者如騰訊及其他大型平台資源雄厚，中小型開發商亦因技術門檻下降而增加，整體競爭環境不算輕鬆。在這種背景下，能夠同時守住舊產品、又推出有潛力新作的公司，才有機會突圍。

網易的核心業務是網絡遊戲研發及營運，遊戲及相關增值服務佔總收入超過八成。（網易官網）

網易在行業中的優勢，在於其長青IP矩陣及研發底子。多份研究報告指出，公司近年透過版本重構、跨平台互通，以及不同收費模式，延長老遊戲壽命。例如《夢幻西遊》推出暢玩服後，電腦版最高同時在線人數屢創新高；《逆水寒》亦透過「新世界」版本優化畫面及經濟系統，吸引玩家回流。這種做法既保留核心付費玩家，又降低新手入門門檻，提升整體用戶價值。此外，公司在控制成本方面較為審慎，未有盲目加大所謂人工智能投資，而是把技術用於提升研發效率，保持利潤率穩步上升。

料今年收入增至1200億元

財務表現方面，2025年集團收入約1,126億元人民幣，按年增長約7%；Non-GAAP淨利潤約373億元，按年升約11%。經調整經營利潤率由2023年的約30%，提升至2025年的約35%。展望2026年，多家機構預測收入約1,200億元水平，淨利潤有望超過400億元，經調整經營利潤率進一步向接近39%邁進。自由現金流預測超過490億元，維持淨現金狀況，顯示財務基礎相當穩健，亦有能力持續回購股份及派息。

說到未來亮點，市場焦點集中在2026年下半年推出的《遺忘之海》。研究估算該遊戲首十二個月流水可達約58億元人民幣，對全年收入帶來約5%以上增量，並推動下半年遊戲收入錄得雙位數增長。再往後看，2027年還有Ananta及Blood Message等新作儲備，被視為公司拓展海外市場的重要一步。整體而言，券商預測2025至2028年遊戲收入年均增長約9%，在行業屬於穩健水平。

市場焦點集中在2026年下半年推出的《遺忘之海》，研究估算該遊戲首十二個月流水可達約58億元人民幣。（網易官網）

市場現時共有20位分析師對網易有進行調研覆蓋，而給予的目標價由160港元至309港元，而中位數為249港元，仍然高於現價超過30%，另外，分析員預期網易的2026年全年每股盈利可以達到12.92元人民幣，按年上升11.3%，而2027年的每股盈利則為14.24元人民幣，按年上升10.2%，以現價計算，預測市盈率分別只有12.8倍及11.6倍，均低於市場同行對手的平均市盈率15.6倍，因此，在現有的市盈率及市盈增長率計算下，估值均屬於偏低水平。

股價上望216港元

網易股價自去年9月升上248港元見頂後，走勢持續回落，並在今年1月反彈上232.6港元後再度見頂，其後股價持續下跌，更於3月底至5月中3次跌至169港元水平未有失守支持後，股價已成行企穩，並形成一浪高於一浪走勢，股價由低位反彈已成功升破50天線阻力，並曾於7月中升上最高位216.6港元後回調，而該水平正好是前浪總跌幅的61.8%的反彈目標，雖然股價作出回調，更一度跌返上周五低位186.1港元，不過，未有失守保歷加通道底部，以及反彈期間總升幅的61.8%，未有破壞整個反彈走勢。預期股價可以繼續作出反彈，並可以再試回7月中的反彈阻力。建議投資者可以在195港元水平買入，上望216港元，只要回調期間未再穿上周低位186港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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