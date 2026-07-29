中美AI競賽｜摩通稱內地AI發展擁四大優勢　毋須所有模型趕上美國

摩根大通大中華區經濟研究主管朱鋒表示，AI產業發展較可能是全球經濟發展大勢所趨，AI不斷前進期間資本市場若出現階段性泡沫亦很正常。



他指出，資本市場主要牽涉到估值和盈利兌現的節奏，全球與算力投資和半導體鏈條等AI相關股票升幅都很大，市場實際上已提前將未來多年的盈利定價，只要投資者開始對資本開支的回報、基本面、推理成本、應用付費能力或利潤轉換速度等產生懷疑，股價出現調整都屬正常。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

投資者將看重模型成本效益

朱鋒提到，未來的AI競爭不僅是模型參數的大小，更是看誰能用更低的成本完成更高品質的推理，並將其嵌入到真實的業務流程中。其中的關鍵變數包括算力成本、模型效率、推理價格、資料品質、應用場景和終端需求，在這些方面中國都具有優勢。

稱內地擁4方面機會

他指，內地的機會主要有四點：（1）應用場景足夠廣泛，包括製造、金融、醫療、教育、消費互聯網和物流，都有廣闊市場；（2）中國的工程化和成本控制能力很強；（3）製造業的資料和供應鏈場景很豐富，所以工業AI、機器人和智慧製造的發展空間很大；（4）中國企業擅長快速反覆運算和商業化落地。因此，中國不一定要在所有的基礎模型上都趕上美國，但在應用、製造和商業化環節，中國仍有明顯的優勢。