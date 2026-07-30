工程機械復甦加上海外增長　三一重工已技術築底｜彭偉新

三一重工（6031）主要從事工程機械的設計、生產及銷售，產品包括挖掘機、起重機、混凝土機械、路面機械及樁工設備等。按最新預測的收入結構計算，挖掘機約佔整體收入近四成，混凝土機械及起重機各佔約一成七，其餘為路面機械、樁工機械及其他產品。近年公司亦積極發展電動設備及礦山設備，為未來鋪路。



行業價格戰有望告一段落

從行業角度來看，工程機械在過去數年經歷下行周期，特別是內地房地產投資放緩，加上價格競爭激烈，行業整體盈利能力受到壓力。不過，最新情況顯示，行業已逐步走出低谷。挖掘機市場出現約百分之五的加價訊號，並有主要同業跟隨，顯示長時間的價格戰有望告一段落。行業競爭重心正由單純壓價，轉向產品質素、售後服務及品牌影響力。換句話說，真正有實力的龍頭企業，反而更容易在復甦階段跑出。

三一重工主要從事工程機械的設計、生產及銷售。（三一重工官網）

三一重工在行業中的優勢，首先是產品線齊全，能夠滿足不同客戶需要。其次，公司近年積極拓展海外市場，管理層指引二零二六年整體收入按年增長約一成半，其中海外市場增長約一成半至兩成。東南亞、歐洲及北美被視為主要增長動力。報告指出，公司在部分地區已成功提升市場份額，而海外市場的毛利率普遍高於內地，對盈利有正面幫助。

冀今年海外市場收入可增2成

內地市場仍然有不少本土企業，加上國企背景的對手，在部分產品類別具規模優勢。不過，三一的策略並非單靠銷量取勝，而是提升產品價值。例如行業銷量數據往往以小型挖掘機為主，但公司更著重大型、高單價設備，以及新能源產品，令收入增長較行業整體銷量增長更快。這種「重質不重量」的做法，有助改善毛利率及利潤率。

回顧去年的業績，公司二零二五年收入約八百九十多億元（人民幣‧下同），按年錄得雙位數增長，淨利潤約九十億元水平。雖然匯率波動對帳面盈利帶來影響，但核心經營表現持續改善。券商預測，二零二六年收入可望升至約一千零二十多億元，盈利則視乎匯率因素有所調整。若撇除匯兌損失，管理層對全年盈利目標約一百二十億元仍具信心。

公司其中一個亮點，是毛利率逐步回升。報告指出，今年毛利率預期可按年提升約零點五至一個百分點，主要來自產品結構改善及成本控制。簡單來說，公司不單賣得多，亦賺得較多。再者，海外市場持續擴張，加上礦山設備需求上升，有助收入更穩定。至於電動設備，雖然現時對盈利幫助未算很大，但長遠有助提升品牌及競爭力。

三一重工海外市場持續擴張，加上礦山設備需求上升，有助收入更穩定。（三一重工官網）

料股本回報率將提升

在財務方面，公司現金流穩健，自由現金流收益率約百分之八至十，同時維持約五成派息比率，股息率約百分之三左右。管理層亦推行股份回購計劃，顯示對公司前景具信心。從回報角度看，未來數年股本回報率有望由約一成提升至一成半以上，若行業景氣持續改善，估值有機會跟隨上升。

三一重工上日以21.2港元收市，全日上升0.78港元或3.82%。集團過去5年的平均Beta值為0.79，系統性風險低於大市。52周最高位曾見27.16港元，而最低位則曾見17.78港元，以現價21.2港元計，三一重工的股價較50天線高出5.78%，不過，現價則較200天線低4.63%。三一重工的機構投資者持股比率為56.06%，自今年3月3日至今年7月29日期間，股價錄得10.62%的跌幅，該期間共錄得12.31億港元的資金流入，當中大戶佔其中的9.95億港元，而散戶則佔當中的2.35億港元（見下圖）。大戶對散戶資金流比率為4.2：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.91%；而最低曾經跌至-6.02%，至於7月29日當日則為24.91%，反映出大戶資金動力明顯轉強，相信對股價會有明顯的推動作用。

三一重工（06031）於今年3月3日至7月29日期間的資金流狀況。

三一重工股價自去年10月起回調，於12月初見20.30港元低位後，便再度作出反彈，更一度升上今年2月時高位26.95港元後見頂，其後由高位逐步回落，失守50天線後持續下跌，最低曾見7月中的17.78港元，累計跌幅達到34%，不過，9天RSI已先行在6月初見底，更形成了一底高於一底的背馳走勢，股價有望形成見底走勢。股價於上周已成功升破50天線阻力外，更經過多日的反覆走勢後，成功企穩50天線水平。預期股價若確認見底，有望按整個回調幅度的61.8%作為反彈目標。投資者可以在21港元水平買入，上望整個跌浪總跌幅的61.8%反彈作為目標，上望23.5港元。只要股價能企穩在50天線20港元以上，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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