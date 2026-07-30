天氣異常酷熱　華潤飲料銷量上升｜許繹彬

本周令中港兩地投資者一致關注的一定是被譽為內地海力士的存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫科技，日前正式於內地科創板上市；上市當日可謂不負眾望，並創下多項紀錄，股價更是一鳴驚人，最多升超過5倍，市值迅速升至3.28萬億元，除取代了市值達2.76萬億元的工商銀行外，更超越美股龍頭晶片股英特爾（Intel），雖然與韓國晶片巨頭仍有一段距離，但長鑫已為中國人爭回一口氣；部份在香港上市且直接持有長鑫的小米（1810）、騰訊（０700）、阿里巴巴（9988）及參與認購新股的美團（3690），受惠於長鑫急升，股價亦水漲船高。



而內地好消息可謂接踵而來，外電報導上海一間國資背景企業開始生產國產浸沒式深紫外光刻機（DUV），如屬實，反映中國尖端晶片技術愈趨密集，據報滬市國資上海愛晟納電子科技集團負責牽頭生產工作。中國在高端科技市場已被肯定，更有力挑戰國際同業列強。

中國在高端科技市場已被肯定，更有力挑戰國際同業列強。（Reuters）

晶片股普遍下挫

內地好消息不斷，投資者振奮，中港兩地股市持續上揚，但有人歡喜總會有人愁；在內地晶片市場展示新篇章下，部份同類研發晶片的國家，相信定必會受到威脅；正因如此，在美、日韓上市的芯片及記憶體類股份，成為沽貨重災區，血流成河。日經平均跌至60000邊緣；一度被譽為金槍不倒的韓國KOSPI指數，5300點也失守，今個月來已多次跌至觸發熔斷機制。儘管香港上市的同類股份不算太多，但相關的半導體及記憶體概念股跌幅亦相當驚人，中芯國際（0981），華虹宏力（01347），兆易創新（3986），瀾起科技（6809）及GPU天數智芯（9903），全部跌至遍體鱗傷。

儘管AI、半導體及記憶體相關概念股全線洗倉，反而無損港股的升勢，且越戰越強；應用概念股、科網股如阿里巴巴、騰訊、京東、美團、百度及小米持續上升，當中小米旗下小米汽車新車即將亮相，帶動股價飆升，更成為表現最佳藍籌股，為港股在破關上增添動力；再在汽車股加持下，恒指在周三（29日）急升，更升穿250天平均線25720點，更一度高見25808點，走勢凌厲，成交更超過3,000億元。

港股7月跑贏日韓股市

筆者認為，全球半導體及記憶體突現出現股災，而伊朗在周二（28日）又再關閉了霍爾木茲海峽，令美伊雙方再次爆發衝突，油價急升，驅使全球股市出現調整或異常波動，加上韓日台等股市出現大波動，港股則成為資金避風港，彰顯其抗跌力的原因，相信是因為在港上市的AI相關股份其實不算多，且並非恒指成分股，所以才能獨善其身。而整個「七翻身」月，恒指截至昨日（29日）已累升2,736點，除非餘下兩個交易日急跌，否則港股整體表現已肯定跑贏其他亞洲主要股票市場。

美伊雙方再次爆發衝突，油價急升，驅使全球股市出現調整或異常波動。（Reuters）

港股有著與世界市場背道而行的能力，相信是因為外圍市況持續不穏，令資金停泊在不論市值或升幅均較為落後的香港市場；而這情況是否長久，則要視乎半導體及記憶體等股份能否企穏或止跌回升；再者，中國人工智能（AI）企業發展迅速，美國宣稱擬實施制裁；中國商務部回應指中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，在實務上搞雙重標準，並形容是「典型的AI霸權主義行徑」；未來相信同類聲音仍會持續，亦會對AI 股造成波動，投資者必須留意。

在外圍風高浪急，而恒指昨日（29日）急升，相信或多或少是期指結算夾淡倉所帶動，因而不能盡信，暫望恒指能守穏在25440點，回氣再衝。每年暑假均是全球旅遊旺季，而部份旅遊勝地今年則異常酷熱，飲料的銷量亦急增，相關股份近日有所異動，而華潤飲料（2460）的走勢則較為保守，因而不妨留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

