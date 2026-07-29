財經視野｜AI投資熱竟令央行陷政策兩難！　BIS憂經濟冷熱難判定

人工智能（AI）近年成為市場人士投資焦點，多間巨型科企更斥資數以千億美元發展AI基礎建設。AI行業的一片繁榮，或促使中央銀行在制訂利率政策上面臨兩難。



國際清算銀行（BIS）認為，AI熱潮可能令央行更難判斷經濟狀況和設定利率，因為這項技術同時推動需求與供給增長；籲央行需要區分短暫的投資熱潮與持久的生產率提升，以避免出現政策校準失誤。

國際清算銀行總部位為瑞士，有「央行的銀行」之稱。（路透社）

AI投資短期加劇通脹壓力

BIS在有關AI經濟影響的簡報中指出，在廣泛的生產率提升完全顯現之前，AI已對投資、貿易和金融市場產生強大影響，使政策制定者面臨異常艱巨的挑戰。當前AI支出激增，且愈來愈依賴債務融資，已推動經濟活動和貿易增長，並帶動股市上漲，所有這些都可能加劇短期通脹壓力。AI最終可能提高生產率和產能，擴大供給並幫助抑制通脹。但這些收益的規模、時機及分布仍具有很大不確定性。

該行表示，AI同時影響需求和供給，從而模糊周期性訊號，警告這可能使央行更難評估潛在經濟狀況並校準貨幣政策。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

一個直接風險是誤判人工智能投資帶動的強勁增長。對數據中心、晶片和數字基礎設施的大規模投入，可能被誤認為經濟過熱，即便部分增長反映的是長期生產潛力提升。相反，生產率提高也可能掩蓋潛在需求壓力，使通脹走勢更難判斷。

AI致各經濟體增長步伐分化

BIS還強調，AI對不同國家和勞動力市場的影響並不均衡。作為半導體、算力基礎設施及AI相關服務主要供應方的經濟體，增長可能更強勁，而其他經濟體則可能落後。這種分化可能造成不同的通脹和增長路徑，增加各國央行制定貨幣政策的複雜性。金融市場也是另一項挑戰。AI樂觀情緒推動股市快速上漲，財富效應可支撐消費和需求，但也增加資產價格泡沫風險。