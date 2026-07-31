基本面轉強　中國太保股價進入修復期｜彭偉新

近年內地保險業的表現反覆，由於利率持續低企，加上大部份的資金在追逐相對較少的產品，令到整體的投資回報持續低迷，令到保險股的整體回報率偏低，而中國太保（2601）亦不例外。不過，若單看業務基本面，從多家券商的研究報告顯示，集團的經營質素正在穩步改善，只是市場情緒未必完全反映在股價之上。要理解這家機構是否值得留意，首先要由它的基本業務說起。



壽險業務貢獻經常性溢利八成

中國太保是一家綜合保險集團，核心業務包括壽險及財險，同時亦經營資產管理及養老相關服務。當中壽險是盈利主力，根據報告資料，2025年壽險業務貢獻約八成集團經常性經營溢利，其餘約兩成來自財險及其他業務。壽險方面，集團透過代理人及銀行保險兩大渠道銷售產品，近年重點不再追求單純保費規模，而是強調新業務價值，即銷售一張保單能為集團帶來多少長遠利潤。財險方面則以車險為主，並配合非車險業務發展，重點在控制賠付及費用。

中國太保是一家綜合保險集團，核心業務包括壽險及財險，同時亦經營資產管理及養老相關服務。（中國太保官網）

而內地壽險行業正由過去「人海戰術」轉向講求質素。監管機構近年收緊銀保渠道的佣 金及費用安排，短期令部分公司銷售放慢，但長遠有助行業回復理性競爭。代理人數目普遍下降，但留下來的核心人員生產力提高。換言之，行業正處於調整後的修復期，強調穩定增長與價值提升，而不是單純追求保費數字。

首季壽險新業務價值增9.6%

中國太保的優勢在於渠道結構較為均衡，而且管理層明確提出要走「高質量發展」路線。根據券商報告，2026年首季壽險新業務價值為63.72億元人民幣，按年增長9.6%。花旗預計上半年新業務價值增長約13%，而第二季增速更有機會提升至約17%，主要受惠於銀保渠道動能改善。代理及銀保首年期交保費在上半年分別錄得約20%及25%的按年增長。這反映集團在監管規範後，反而在銀行合作方面站穩陣腳。

至於財險方面，預期2026年上半年保費增長約2%，綜合成本率改善至約95.6%。所謂綜合成本率，簡單來說就是賠款加費用佔保費的比例，低於100%代表承保有利潤。券商指出，集團在費用管理上持續加強，加上自然災害損失按年下降，有助推動承保利潤按年上升。集團的盈利表現屬穩健，2026年首季歸母淨利潤為100.41億元人民幣，按年增長4.3%。花旗預期2026年上半年淨利潤可按年增長約14%，集團經常性經營溢利增長約6.5%，賬面值亦較去年下半年提升約5%。交銀國際則上調2026年全年淨利潤預測至約556億元人民幣，並預測未來三年新業務價值可分別達206億、232億及249億元。摩根大通亦預測2026年新業務價值增長約22%。這些數字顯示，盈利基礎偏強。

中國太保上個交易日以31.22港元收市，全日上升0.46港元或1.5%。集團過去5年的平均Beta值為0.5，系統性風險低於大市。52周最高位曾見40.46港元，而最低位則曾見26.5港元，以現價31.22港元計，中國太保的股價較50天線高出4.23%，不過，現價仍然低於200天線有7.13%。而中國太保的機構投資者持股比率為46.56%，自今年3月4日至今年7月30日期間，股價錄得6.73%的跌幅，該期間共錄得8.11億港元的資金流入，當中大戶佔其中的10.92億港元，而散戶則錄得2.82億港元的資金流出（見下圖）。至於大戶對散戶資金流比率為3.9比-1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.22%；而最低曾見過-10.85%，其後已由低位反彈，並於上個交易日見11.52%，反映出大戶投資者的資金動力強勁，有助推動股價作進一步向好。

中國太保（02601）於今年3月4日至7月30日期間的資金流狀況

股價有望挑戰35港元

自今年2月中股價升上今年最高位見40.44港元後，股價逐步回調，並在跌穿50天線支持後，走勢形成一浪低於一浪，並持續失守去年12月及10月的底部支持後，股價最低曾於6月30日見26.50港元後，股價最終見底並作出反彈。而且在RSI由30以下水平作出反彈後，帶動股價逐步升破20天線，形成初步見底走勢。另外，在持續回升下，本周三已成功升破50天線阻力，在9天RSI突破70，進入超買區後，短期股價上升動力仍然偏強。預期股價仍然可以繼續反彈。若果以前頂40.44港元開始形成的跌浪總跌幅計算，以黃金比率61.8%作為反彈目標，股價有望升上35港元水平。投資者可以在31.00港元水平買入，上望35.00港元，只要股價能企穩在20天線28.90港元，暫時可以繼續持有而毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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