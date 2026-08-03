富邦香港深圳分行開業　鍾國強：不憂遲於同行　望3年內收支平衡

富邦銀行（香港）深圳前海分行剛於7月正式開業，為首家境外分行，主要服務企業客戶。富邦銀行（香港）行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，選址深圳前海能夠輻射大灣區市場，認為這裡有逾8,000萬人口，也是內地最富裕地區之一，也是國內龍頭企業包括金融科技、人工智能(AI)及醫療科技等的集中地。該行希望透過該分行支持客戶拓展大灣區，也希望能夠尋覓新客戶，包括不同產業供應商。



對於現時方拓展內地市場，會否較同行為遲，而擔憂相關競爭力問題，鍾國強就認為，這並非太大問題，因為大灣區屬於內地發展較快地區，會存在新機遇，對前景持樂觀態度。

望2029年深圳分行貸款額達100億元

鍾國強表示，深圳分行有設立3年計劃，目標為3年內能夠達致收支平衡。貸款額目標方面，至今年底，貸款額達5至10億元人民幣(下同)，明年達30億元，2028年達50億元，而2029年達100億元。至於貸款業務所需的資金會來自於存款，一半將來自於分行當地存款，另一半來自於母行的支持。

人手方面，目標為今年底聘請得21位人才，主要為內地人才，而3年內能夠進一步拓展團隊到45至46位。

前海。（深圳發佈）

3年內拓展團隊至46人

對於現時方拓展內地市場，會否較同行例如滙豐及東亞銀行等為遲，而擔憂相關競爭力問題，鍾國強就認為，這並非太大問題，因為大灣區屬於內地發展較快地區，企業不停成長，並同時有新企業進駐，會存在新機遇，對前景持樂觀態度。而面對其他大型銀行競爭，該行則會在利率定價等方面，會具備彈性及競爭力，也能夠較快有所決策。

而作為台資行，除了能夠連接台資企業客戶，富邦香港在香港市場也有逾千中小企客戶，主要為港資，後者有高達40%有意進駐大灣區，除了製造業，比較多的是零售及服務企業，包括香港餐飲品牌，故此也促成深圳分行的建立。

鍾國強表示，也會希望深圳分行能夠吸引人工智能(AI)相關企業，包括軟硬件供應商，還有ESG相關產業供應鏈企業，包括綠色能源、電動車等。另外就是醫藥及相關設備等企業。