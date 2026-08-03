聯儲局新主席沃什　據報建議削議息會議次數　由每年八次減至六次

《彭博》引述知情人士透露，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）已提出改變當局定期政策會議頻率的可能性。



其中一位知情人士表示，沃什提出的一個設想是：聯儲局決策者每年舉行六次會議，專門決定利率及其他貨幣政策事宜；另外舉行兩次會議，專門討論實質性的經濟議題。目前尚未做出任何決定。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

沃什上周提重新審視會議日程

知情人士稱，這位聯儲局負責人是在上周聯邦公開市場委員會（FOMC）召開會議時，提出重新審視會議日程這一想法的。

由12名成員組成的FOMC目前每年在華盛頓舉行八次會議以設定利率，這項做法沿襲自1980年代初。如果減少政策會議的次數，將標誌著聯儲局運作方式的重大轉變。

其中一位知情人士表示，上周的討論也聚焦於如何更好地協調政策決策日程與主要經濟數據發布及其他資訊的時間安排，旨在提升整體決策品質。

聯儲局發言人拒絕置評。 《紐約時報》先前已通報相關討論。

沃什著重改革聯儲局工作流程

重新審視會議日程的舉措凸顯了沃什的思路。他於5月經特朗普（Donald Trump）總統提名後接掌美聯儲，目前正著手思考如何改變當距在製定政策及處理數據方面的方式。

這位新任主席還提出，可能減少記者會的次數，並大幅縮短聯儲局後的政策聲明。此外，他還宣布成立五個特別工作小組，研究從聯儲局溝通方式到資產負債表管理等各領域的潛在變化。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

聯邦公開市場委員會（FOMC）已安排2026年剩餘時間（包括9月、10月和12月）及2027年的會議日程。據其官網顯示，所有會議日期在緊鄰的前一次會議確認之前均屬暫定；這一免責聲明早在沃什（Warsh）被提名為美聯儲主席之前便已存在。

每年至少開會四次

根據FOMC的議事規則，該委員會每年至少在華盛頓召開四次會議。議事規則規定：「會議由聯儲局理事會主席召集，或應委員會任意三名成員的要求召開。」

在經濟與市場動盪時期（例如2020年新冠疫情爆發初期），聯儲局也曾不定期召開臨時會議。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

聯儲局負責制定利率的委員會由十二名成員組成：包括沃什在內的七名華盛頓聯儲局理事會成員；擔任FOMC副主席的紐約聯儲行長；以及從十二家地區聯儲行長中輪換產生的4名擁有投票權的成員。

沃什先前曾提出關於央行會議日程安排的改革建議。

2014年，沃什對英倫銀行的透明度實踐與程序進行了評估，促使英倫銀行將其年度會議次數從十二次減少至八次。

歐洲央行也於2015年調整了貨幣政策會議頻率，改為每六週召開一次，取代了先前每月第一個工作日（星期四）召開會議的做法。