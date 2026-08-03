AI業務爆發迎盈利轉捩點　滴普科技蓄勢展開新升浪｜彭偉新

滴普科技（1384）定位為企業級大模型應用及Token生產力平台供應商，核心產品為升級版DeepexiOS AI企業操作系統，整合了企業大模型、智能體平台以及高質量企業本體數據集和企業級skills，協助企業建立專屬知識系統與自動化流程。公司並非單純提供AI工具，而是為企業搭建可持續運行的AI應用平台。近期集團完成產品矩陣升級，並於世界人工智能大會（WAIC）期間與多個區域及海外夥伴建立合作關係，加快推動Token按用量收費模式落地，商業化步伐明顯提速。



上半年收入增115%

正當人工智能應用由概念走向實際落地之際，滴普科技交出一份令人喜出望外的中期成績表。與其說這是一份單純的收入增長報告，不如說是公司由投入期逐步邁向收成期的重要分水嶺。先看整體數字：截至2026年6月30日止六個月，集團收入約2.84億元人民幣，按年大增115%。在宏觀環境仍然審慎、企業IT預算並非全面放寬的背景下，能錄得超過一倍增長，反映產品已成功深度切入實際應用場景，而非停留在試驗階段。更值得留意的是，增長並非來自單一項目，而是來自AI業務的全面爆發。

滴普科技（1384）定位為企業級大模型應用及Token生產力平台供應商，核心產品為升級版DeepexiOS AI企業操作系統。（滴普科技官網）

AI業務收入增幅逾2倍

期內AI業務收入達2.26億元，按年急升209.2%，佔總收入約79.6%，已成為絕對核心板塊。換言之，公司收入結構正快速由傳統數據項目轉向高毛利的AI平台收入。同時，為DeepexiOS AI級企業操作系統平台提供基礎支撐的FastData企業級數據智能解決方案錄得收入約5,803.8萬元，佔比約20.4%，毛利率達53.6%。兩者形成強大的互補關係，底層數據處理為AI應用提供基礎，而AI平台則負責創造更高附加值。

盈利質素方面，上半年毛利約1.60億元，按年增加120.5%，增幅與收入同步，顯示增長質素並非以犧牲利潤為代價。整體毛利率由去年同期55.0%進一步提升1.5個百分點至56.5%。這1.5個百分點的提升不容忽視。。在收入基數擴大的效應下，毛利率的進一步攀升對整體盈利能力的提振尤為顯著。這亦印證高毛利AI業務佔比提升，正逐步改善公司的整體盈利結構。

滴普科技收入結構正快速由傳統數據項目轉向高毛利的AI平台收入。（滴普科技官網）

最具標誌意義的是第二季度表現。單計第二季，集團已錄得約3,010萬元人民幣淨利潤，成功扭虧為盈，而第二季收入按季大增326.6%。這說明業績改善並非平均分布，而是呈現加速趨勢。隨著升級版DeepexiOS全面推出，客戶訂單增加，收入確認節奏加快，規模效應開始浮現。從經營角度看，當固定成本大致穩定，而收入快速上升，經營槓桿效應正逐步釋放。

業務收入增長源於產品升級

值得進一步拆解的是，今次AI業務爆發式增長，並非單純由市場氣氛帶動，而是源於產品能力的實質升級。升級版DeepexiOS AI級企業操作系統平台不再只是工具集合，而是整合企業大模型、智能體框架及高質量企業本體數據集和企業級skills，讓企業可以在同一平台上建立多個應用場景，從知識管理延伸至流程自動化與決策支援。當應用場景增加，Token使用量自然同步上升，形成由「部署一次」走向「持續使用」的轉變。從經營角度看，平台與模型研發屬於前期投入較高，但邊際成本相對有限，一旦客戶規模擴大或使用頻率提升，新增收入對成本的影響較小，經營槓桿便會逐步釋放。這亦解釋為何第二季能在收入急升下迅速轉虧為盈，顯示業務模式已開始進入正向循環階段。

升級版DeepexiOS AI級企業操作系統平台整合了企業大模型、智能體框架及高質量企業本體數據集和企業級skills，讓企業可以在同一平台上建立多個應用場景。（滴普科技官網）

再看業務質素的發展趨勢。過往企業級IT服務多以項目制為主，收入確認較為一次性，邊際利潤隨項目增加未必同步提升。今次半年報清晰顯示，公司正由項目模式轉向平台模式。全新升級的AI產品矩陣已整合為一站式操作平台。這種模式的好處是，一旦客戶完成部署，後續可持續增加應用場景及Token使用量，收入更具持續性。

商業化步伐正加速

而政策因素亦為業績提供中期支持。北京市相關部門提出培育「Token即服務」（TaaS）及「智能體即服務」（AaaS）等全新AI商業模式，明確鼓勵按用量計費的商業模式。這與公司現有產品架構方向一致，意味未來在政策環境配合下，按Token收費有望成為收入新引擎。對投資者而言，這不只是收入增長，而是收入性質由一次性轉向較為穩定的經常性模式。

此外，商業化步伐亦見加快。公司於世界人工智能大會期間，與多個區域產業平台及海外夥伴建立合作，涵蓋產業AI平台建設及中東非市場拓展。這些合作短期內未必即時反映於盈利，但從訂單儲備及市場版圖擴張角度看，有助為下半年及明年業績鋪路。管理層亦指出，多個大型指標性項目將進入密集交付期，意味收入確認或持續加速。

滴普科技於世界人工智能大會期間，與多個區域產業平台及海外夥伴建立合作，涵蓋產業AI平台建設及中東非市場拓展。（滴普科技官網）

綜合而言，這份中期業績的重點並非單純「增長快」，而是三方面同時向好：

第一，收入高速擴張；

第二，毛利率穩步提升；

第三，季度層面實現扭虧為盈。



三者結合，構成盈利轉捩點的基本條件。當AI業務佔比持續提升，加上Token模式逐步落地，公司收入結構與盈利質素均有望進一步優化。當然，企業級AI市場競爭仍然激烈，科技巨頭及雲服務商均在加大投入，公司需要持續保持產品升級與交付能力。不過，從今次半年報可見，滴普科技已由「講故事」階段進入「交數字」階段。若下半年大型項目順利交付，加上政策與市場需求同步推動，全年盈利能力或較市場原先預期更為理想。

對投資者而言，這份業績提供了一個重要訊號：公司基本面正朝着更健康的方向發展。若收入增速與毛利率水平得以維持，盈利基礎逐步鞏固，估值重評並非沒有可能。未來關鍵在於下半年能否延續第二季的盈利勢頭，以及Token收費模式能否實質貢獻現金流。整體而言，今次半年報為公司長線成長故事提供了更紮實的財務支持。

籲30港元附近分段部署

從股價走勢觀察，滴普科技去年10月上市後曾高見128.2港元，隨後受大市及科技板塊回調拖累，一度下探62.2港元。股價於今年3月初雖反彈逼近120港元，惟受制於前高位阻力，沽壓漸增，至3月底回落至28.82港元後反彈乏力，未能收復關鍵技術水平。近期受AI相關板塊整體調整影響，股價反覆回試約28港元水平，與3月底低位相若；然而，9天RSI未跌穿超賣區便率先回升，技術上已現支持訊號。

配合最新出爐的強勁半年業績，公司基本面顯著改善，在市場氣氛配合下，股價極具技術反彈空間。若以歷史高位回落的整段跌幅反彈38.2%計算，中期目標可上望約63.0港元。策略上，投資者可考慮於30.0港元附近分段部署。只要股價企穩近期低位28.28港元，走勢仍屬築底階段，後市不妨看高一線。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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