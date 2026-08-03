SpaceX上市首份季績周二「放榜」　大摩稱迎來「最危險時刻」

馬斯克旗下SpaceX將於周二（4日）公佈IPO後首份季度財報，摩根士丹利指出，這次財報可能是其上市以來面臨的「最危險時刻」。



該行預估，SpaceX上季營收約67.5億美元，調整後每股虧損0.35美元，全球消費者用戶數將達1,200萬戶，每位用戶平均每月收入（ARPU）約65.5美元。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

不過，該行認為，市場真正關注的是管理層對未來業務的評論，而非短期財務資料。

該行預期，SpaceX業績電話會風格將類似Tesla（特斯拉），不會提供過多量化財測，而是聚焦星艦開發時程、AI算力部署速度，以及Grok與Cursor模型的整體發展方向。

續予SpaceX 300美元目標價

儘管近期股價大幅修正，大摩仍維持SpaceX目標價300美元，認為目前市場仍低估其AI業務價值。該行估算，SpaceX估值中，太空業務價值約每股8美元，網路與Starlink業務約128美元，X平台及Grok AI約12美元，企業AI業務則高達152美元，佔整體估值比重超過一半，顯示AI仍是未來主要成長動能。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

逾9億股將於公布季績後解禁

另一方面，在SpaceX首份業績公布後，投資者可出售最多20%符合資格的禁售股份，涉及最多9.115億股。