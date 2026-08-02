馬斯克身家一個月縮水逾6000億美元　回落到SpaceX上市前水平

彭博億萬富豪指數顯示，美國富豪馬斯克（Elon Musk）截至美股7月31日收盤的財富淨值，從6月16日高峰的1.33萬億美元（約10萬億港元），大幅縮水至6,840億美元，減幅超過6,000億美元。這一降幅超過除馬斯克本人外，所有曾登上彭博全球500大富豪榜的任何其他富豪，而馬斯克現在身家已經比他旗下太空探索技術公司SpaceX上市前的水平還要低。



彭博社31日報道，SpaceX股價6月12日創下最高收盤價201.8美元，之後跌勢不止，7月31日報史上最低收盤價108.37美元，累計跌幅46%。

2024年4月13日，美國加州，全球首富馬斯克（Elon Musk）出席在洛杉磯舉行的突破獎（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

另外，SpaceX首批早期投資人和內部員工8月開始可解鎖賣股，估計最多有9.115億股的股票可以出售，為公司股價帶來更多下跌壓力。

另一個讓馬斯克身家大跌的原因與特斯拉（Tesla）有關，公司股價自7月22日公布財報以來，下跌17%；自去年12月的高峰計算，則下挫了36%。

這張攝於2026年6月11日的設計圖片中，可以看到美國富豪馬斯克（Elon Musk）的剪影和太空探索技術公司SpaceX的標誌。（Reuters）

據彭博億萬富豪指數，馬斯克持有價值1,290億美元的特斯拉股票，以及價值超過5,500億美元的SpaceX股票，當這兩家企業的股價下挫，也導致馬斯克的身家大幅縮水。