業績跑贏預期︰新東方迎來利潤率擴張周期｜彭偉新

新東方（9901）近年由傳統補習機構，轉型為一間以多元教育服務為核心的綜合教育集團。現時主要業務包括K9素質及非學科培訓、高中教育、成人及大學生考試培訓、海外留學考試及諮詢服務，以及旗下電商平台東方甄選。教育業務仍是集團根基，而電商及相關新業務則為近年開拓的增長來源。從最新財政年度數據可見，核心教育業務依然佔收入大部分，其中K9及成人考培增長最為突出，成為帶動整體收入上升的主要動力。



雙減政策後龍頭企業更具優勢

談到行業前景，內地教育市場在「雙減」政策後經歷大洗牌，不少中小型機構退出，市場競爭由過去鬥規模、鬥廣告，轉為比拼教學質素及品牌信譽。整體而言，行業已由急速擴張期，步入重整及穩定發展階段。家長對升學及能力培養的需求依然存在，特別是素質教育及升學考試培訓，仍有穩定需求。加上政策環境近年未有重大收緊，龍頭企業的優勢更為明顯。

新東方近年由傳統補習機構，轉型為一間以多元教育服務為核心的綜合教育集團。（新東方官網）

在這樣的背景下，新東方的優勢相當清晰。首先是品牌歷史悠久，在家長及學生心中建立信任。其次是全國網絡廣泛，教學中心遍佈多個城市，有利提升招生及留存率。再者，公司近年強調教學質素及管理效率，透過整合資源及應用人工智能工具，提高教學效果及內部運作效率。競爭方面，雖然仍有其他大型教育企業存在，但市場已較為理性，價格戰情況減少，有助改善行業整體利潤。

去年收入增15%

回到剛公布的2026財年全年業績，成績確實令人眼前一亮。全年收入約56.6億美元，按年增長約15%，第四季收入更按年上升23%，明顯高於公司早前給出的增長指引。非通用會計準則經營利潤率提升至約13%，較上一年有明顯改善。單看第四季，經營利潤按年增加約三成以上。能夠跑贏市場預期，主要因為幾個因素：

其一，K9新教育業務及成人考培增長超出預期，報名人次及活躍付費用戶都有雙位數升幅；

其二，教學質素提升令學生續報率改善，教學中心使用率提高；

其三，營運成本控制得宜，管理架構整合後效率提高。



進一步分析企業亮點，可見新東方的優勢不只在收入增長，更在質量提升。首先，K9業務的學生留存率提升，意味收入基礎更穩定，未來增長並非單靠一次性招生，而是建立在長期關係之上。其次，公司利用人工智能協助課程設計及行政管理，減少重複工序，同時提升教學個人化程度，這不單有助控制成本，也提高學生滿意度。再者，東方甄選的盈利改善，為集團帶來額外現金流，亦分散了單一教育業務的風險。加上公司手持大量現金，並持續推行回購及派息，為股東提供穩定回報，這種財務實力本身已是一項重要競爭優勢。

K9業務的學生留存率提升，意味收入基礎更穩定，未來增長並非單靠一次性招生，而是建立在長期關係之上。（新東方官網）

此外，公司策略上強調線上線下融合。教學中心提供實體學習環境，而線上平台則補充課程內容及延伸服務，形成完整學習生態。這種模式可提升每位學生的平均消費額，同時減低獲客成本。管理層亦表示會持續優化網點布局，避免過度擴張，這種審慎態度有助維持利潤率。

料27年財年收入增長介乎14%至18%

展望未來，公司管理層預期2027財年收入仍可維持14%至18%的增長。多份報告亦預測未來兩年盈利將保持雙位數上升，經營利潤率有望進一步擴張。人工智能的應用被視為其中一個亮點，不單可優化課程內容，亦可減省人手及行政成本。再加上充裕現金，公司宣布新一輪回購及派息計劃，全年股東回報約5億美元，股息加回購帶來約5%至6%回報率，為股價提供一定支持。

新東方股價於2024年下半年多次升抵65港元高位無法企穩後，終於在2024年10月開始作出明顯回調，更於2025年1月至4月期間多次跌穿34港元的支持後，股價於8月再度跌至34.25港元後，才開始持續作出反彈，正式形成見底走勢，不過，股價在持續反彈下，仍然未能重返整個回調浪總跌幅的61.8%反彈目標，只能升抵51.00港元，便再度回落，並於今年6月22日再跌返34.26港元才見底回升。股價在反覆回升下，上日終於成功重返整個跌浪總跌幅的38.2%，預期在走勢全面轉強下，股價可按整個跌浪總跌幅的61.8%作反彈目標。投資者可以在46.00港元水平買入，上望53.50港元，只要能企穩在7月31日的上升裂口頂部43.50港元，可以繼續持有等上望53.50港元，失守先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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