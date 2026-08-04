韓股大時代｜政府狠招「掃場」收效　韓國股票槓桿ETF交易量急降

韓國監管機構上月推出降溫措施，包括提高投資者賬戶的最低現金餘額要求，並暫時禁止新的單一股票槓桿ETF上市。這些ETF利用衍生品放大回報，曾引發散戶交易熱潮，令市值達3.7萬億美元的韓國股市成為全球波動最劇烈的市場之一。

彭博報道指，在韓國監管機構採取措施抑制投機交易後，與該國兩大晶片巨頭掛鉤的槓桿ETF交易量大幅萎縮。

韓國規模最大的單一股票槓桿ETF與SK海力士的股價表現掛鉤，其周一成交量降至5,900萬份，創下6月4日以來最低水平。與三星電子掛鉤、規模相對較小的同類ETF成交量也降至5月底上市以來的最低水平。

韓國股票槓桿ETF交易量急降。

這類槓桿ETF產品此前助長了韓國股市劇烈波動。NH Investment & Securities韓國股票銷售部門的Peter Park向彭博表示：「大型科技股的投機性槓桿交易已受到抑制。投資者可以不受限制地賣出現有持倉，但新買入面臨較高的現金餘額門檻，散戶頻繁進行槓桿投機交易實際上已經結束。」

自7月31日起，韓國監管機構將槓桿ETF交易所需的賬戶最低現金餘額從1000萬韓元提高至3000萬韓元。監管機構還宣布，在市場狀況趨穩前，暫停新的單一股票槓桿ETF上市。

作為全球人工智能主題交易風向球的韓國Kospi指數今年以來仍上漲約48%。但這輪漲勢也伴隨著極端波動，韓國股市7月份史無前例地四度觸發熔斷。