韓股大時代｜Kospi再挫半成　當地散戶蝕到破膽　決定「戒賭」

韓股於周一（3日）再度下瀉，曾失守6300點，跌幅達5.5%。同時根據交易所資料，早盤外資成為Kospi成份股最大的淨賣方；散戶投資者則買入，本地基金也出現賣出。



Kospi指數最新報6319點，跌4.2%，SK海力士最新報159.3萬韓圜，跌7.28%。至於XL二南方海力士（7709）瀉12.2%。

據韓媒報道，隨着韓國綜合股價指數（Kospi）自7月以來劇烈震盪，就連作爲股市觀望資金池的投資者存款也正在快速減少。上個月，投資者日均存款規模較前一個月驟降近20萬億韓圜。這一水平較今年3月少約10萬億韓圜。

當時，由於美國與伊朗爆發軍事衝突，Kospi經歷了一輪調整。根據韓國金融投資協會3日公佈的數據，截至上月30日，即Kospi指數創下階段性低點當天，投資者存款規模爲104.6584萬億韓元。相比6月4日創下歷史最高紀錄的139.6948萬億韓圜，僅約兩個月時間便減少超過35萬億韓圜。投資者存款是指投資者存入證券公司帳戶用於購買股票的資金。資金池越大，市場流動性增加的可能性就越高。存款減少時，市場的供求動能必然減弱。

券商投資者存款縮至約104萬韓圜

隨著韓股於7月暴瀉22%後，當地散戶投資者信心已大不如前。據《彭博》報道，當地散戶向來以敢於承擔風險著稱。然而，7月Kospi的劇烈反轉令這群久經沙場的老手也感到不安，暴露了他們對市場波動的承受極限。有些人（例如首爾一位30多歲的居民Kim Han-kyung）已下定決心不再投資，而另一些人則將這個規模達3.9萬億美元的市場比作賭場。儘管Kospi指數週五驚人反彈了18%，散戶仍創紀錄地拋售了該指數成分股。該指數全月累計下跌22%，創下全球金融危機以來最大的單月跌幅。

圖為面值50000韓圜的紙幣。（Reuters）

社群媒體上充斥著沮喪情緒，許多人將矛頭指向政府。受總統李在明（Lee Jae-myung）推動股市改革以及提供槓桿收益預期的個股槓桿ETF上市等因素的鼓舞，散戶投資者在5月和6月向Kospi市場投入了約78萬億韓圜（合542億美元）的資金，卻在7月份遭遇了指數劇烈震盪帶來的沉重打擊。

5月初首次涉足韓國股市的Kim說道﹕「那是Kospi狂熱的時期」，又表示「我完全捲入了那股狂熱之中。現在，我真的感到害怕。我心裡牢記著兩條準則：第一，不要投資韓國股市；第二，遵守第一條準則。」

散戶批政府將股市變成賭場

Kospi在7月的股票交易四度觸發熔斷機制並暫停交易，創下了這一此前罕用工具的停牌頻率紀錄。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

諷刺的是，這些旨在拓寬散戶投資管道並遏制資金流向海外同類產品的ETF，如今卻成了眾矢之的，被指責加劇了市場波動。

報道引述40歲的Lee Jung-min說﹕「政府推出的那些槓桿型ETF簡直是火上加油」；他曾以名下公寓為抵押貸款5,000萬韓圜用於炒股，又指出﹕「我覺得他們把股市變成了賭場，這大錯特錯。」