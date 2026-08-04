施政報告2026｜證券業界倡再降股票印花稅　股票結算盡快落實T+1

行政長官李家超正就2026年施政報告進行諮詢。香港證券及期貨專業總會向特首提交意見書，就香港金融服務業的未來發展提出全面政策建議。意見書涵蓋意見書涵蓋現貨市場、企業融資、商品期貨、合規及反洗錢等，又指出2026年《施政報告》正值香港金融服務業發展的關鍵轉折點。面對全球競爭日益激烈、科技急速演變以及地緣政治格局重組，香港不僅要鞏固傳統優勢，更須以遠見和決心擁抱變革。



該會認為，在對接國家「十五五」規劃、定位香港未來十年發展之際，政府應採取既大膽又務實的策略，在發展與安全之間取得平衡，在擁抱科技的同時有效管理風險，在開拓新市場的同時深化既有優勢。



金融業構成應要多元

意見書強調，一個蓬勃的金融中心絕非僅由少數大型機構構成，而是植根於一個由跨國投資銀行、本地券商、成熟資產管理公司及金融科技初創企業共同組成的多元社群。正是這種多元性，支撐着香港的適應力、創新能力，以及對全球投資者的持久吸引力。

該會指出現貨市場方面，總會建議香港盡快將股票結算周期由T+2縮短至T+1，與全球主要市場接軌，以降低系統性結算風險、提升市場效率與資金周轉，並推動金融基礎設施現代化。同時，建議優化中小型及外地券商取得即時市場數據的收費安排，檢討最低月費制度，改為按實際用量計費。亦呼籲針對大型互聯網券商利用資本優勢進行「零佣金」等掠奪性定價採取反壟斷與反不正當競爭措施，並建議進一步調低股票印花稅、豁免中小券商特定牌照年費，以及設立網絡安全專項配對基金支援中小券商。

至於企業融資方面，總會建議香港升級為內地企業「出海」的全周期融資平台，提供上市前重組、上市後再融資、跨境資金調度與國際化配置的全鏈條服務。同時，建議設立「海外公司上市專線」，優化跨國上市制度，發揮「背靠祖國」的獨特優勢，吸引更多海外企業來港上市。此外，應進一步擴大港股通範圍，讓合資格外企一上市即可接入內地資金。

籲全面落實「金融科技推廣藍圖」

數字金融方面，總會建議擴展代幣化產品種類、加速批發型央行數碼貨幣（wCBDC）應用實現T+0原子結算、制定智能合約安全與標準化指引；完善分布式分類帳技術（DLT）法律框架，確立數碼資產為「第三類個人財產」；全面落實「金融科技推廣藍圖」，強化基建、數據、合規與人才配套。同時就虛擬資產方面，建議加快產品審批、簡化專業投資者產品審批流程、落實永續合約及保證金交易、修訂財政資源規則以承認虛擬資產為合資格流動資產、接通全球流動性池、建設以區塊鏈為基礎的清結算系統，並盡快完善虛擬資產法規版圖。

港競爭力源自靈活應變

會長陳志華表示：「香港的競爭力源自靈活應變，而非墨守成規。面對全球金融格局的深刻變革，我們必須以遠見和決心推動改革。本會提出的每一項建議，均貫穿着一個共同主線：讓香港金融市場更高效、更可及、更具創新力、更具韌性。我們隨時準備與政府、監管機構及所有持份者合作，將這些建議轉化為實際成果，確保香港金融服務業持續蓬勃發展，在全球金融體系中繼續作為卓越的燈塔。」