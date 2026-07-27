施政報告2026｜羅兵咸永道倡建創新生態圈　考慮延長港股交易時段

會計師行羅兵咸永道今日（27日）就香港第一個五年規劃及施政報告2026提岀三大建議，當中包括建設創新生態圈，同時透過「扎根、招才、躍升」三大策略及專屬稅務優惠留住企業與人才。



金融及經濟發展方面，羅兵咸永道建議下調第18C章策略行業公司市值門檻，擴大私募市場和退休儲蓄投資選擇，促進資本流動。針對香港為早期創新企業提供的融資渠道較少，羅兵咸永道倡擴展場外交易市場(OTC)以服務初期創新企業。



至於港股交易，羅兵咸永道提出考慮延長港股交易時段，取消午休時間等，但相信短期內難以做到全天候交易。



羅兵咸永道網絡安全、數據及科技風險諮詢主管合夥人吳冠豪建議在北都大學城建立「一體化創新生態圈」。（何姿瑩攝）

北都大學城建立「創新生態圈」 推動大學與企業共享科研設施

羅兵咸永道網絡安全、數據及科技風險諮詢主管合夥人吳冠豪今日指，北部都會區是難得的發展機遇，他建議在北都大學城建立「創新生態圈」，推動大學與企業共享科研設施，並進行深度合作。

為願意將研發和高增值知識產權留在香港企業提供專屬稅務優惠

吳冠豪表示要留得住企業，留得住人才，因此提出「扎根、招才、躍升」三大策略，倡政府設立「標杆研發企業認證制度」，為願意將研發和高增值知識產權留在香港的企業，提供專屬稅務優惠、共同投資安排，人材入境安排等政策組合。他又建議設立「全球研發人才落戶服務」，一站式協助海外專家解決簽證、住房及子女教育等生活配套問題。

羅兵咸永道資本市場主管合夥人黃金錢倡下調18C上市門檻至20億港元，幫助具潛力的企業在港集資。（何姿瑩攝）

倡18C市值門檻降至20億元 設HDR快速審批通道

羅兵咸永道資本市場主管合夥人黃金錢指，有不少具潛力的香港創新企業，因未能達到第18C章策略行業公司市值門檻，而未能充份利用18C上市融資，故建議下調18C上市門檻至20億元，支持更多在港設立總部、擁有研發和生產能力的企業在港集資。

擴展OTC為早期創新企業提供更多元化的融資渠道與過渡機制

另外，他提倡為已在海外交易所上市的公司，設立香港預託證券（HDR）的快速審批通道，允許合資格企業納互聯互通機制。同時，擴大主權基金及政府策略資本的參與度，帶頭與私募市場基金共同投資本港重點產業；並建議擴展場外交易（OTC）市場，為早期創新企業提供更多元化的融資渠道與過渡機制。

羅兵咸永道資產及財富管理行業主管合夥人關維端，建議擴大人民幣產品稅務豁免，深化跨境投資與理財。（何姿瑩攝）

擴大人民幣產品稅務豁免 深化跨境投資與理財

羅兵咸永道資產及財富管理行業主管合夥人關維端就兩大方向提岀建議，在跨境投資方面，提議政府擴大人民幣產品稅務豁免及財政優惠，例如提供稅務豁免及下調稅率，並探討提合資格的產品範圍及投資者額度，將覆蓋範圍開拓至大灣區以外地區，以促進更多跨境投資。她亦建議加強投資者教育，擴展跨境理財通。

在市場發展方面，主張吸引全球人才以強化私募市場優勢，並擴大退休儲蓄的投資選擇，引導資金投向私募市場及基建項目。

應考慮延長港股交易時段

港股交易方面，羅兵咸永道中國副主席兼管理合夥人李尚義雖指短期內看不到香港可立即做到24小時交易，但可考慮將交易時段延長，並指是應該要考慮的方向，包括午市時段，或者是否需要銜接歐洲市場，這方面是可以考慮。