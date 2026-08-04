投行觀點｜花旗點評滙豐季績　好壞參半　新一輪回購額遠遜預期

滙豐（0005）已於今日（4日）中午公布第二季業績，期內列帳基準稅前盈利錄得101億美元，按年升60%，好過市場預期。綜合大行預測，列帳基準除稅前按年增50.3%至95.08億美元。每股派息10美仙。滙豐同時宣布再回購最多10億美元股份。

滙豐收市報166.5元，跌1%，成交額為45.92億元。



花旗發表報告指，滙豐上季業績表現好壞參半，經調整除稅前溢利（不包括顯著項目）為103億美元，較市場預期高出5%，收入較預期高2%，主要受非淨利息收入（按年升7%，按固定匯率）帶動，其中財富管理業務同比升21%；淨利息收入為116億美元，按季升3%，大致符合預期。新一輪回購規模僅10億美元，遠低於市場預期的22億美元。

花旗續予滙豐買入評級

滙豐管理層亦就2027財年成本發表新評論，表示將考慮加快投資計劃以支援未來增長，部分成本增長將由組織簡化抵銷。

花旗認為，較強的非淨利息收入表現或被較高的成本指引及較低的回購規模所抵銷，市場盈利預測大致維持不變；維持對其「買入」評級，目標價171.8元。

大摩指滙豐Ppop超預期

摩根士丹利發表報告指出滙豐撥備前經營利潤（Ppop）較市場預期高出4%，主要得益於其他收入超出預期4%；淨利息收入（NII）也因成交量增加而超出預期。淨利息收入指引已上調，但成本預期趨於溫和，可能導致部分獲利回吐。

業績公佈後大摩將滙豐每股盈利 (EPS)預期上調0.5%至2%。滙豐目前的有形市賬率（TNAV）為2.2倍，2028年預期有形股權回報率（RoTE）為18%。大摩同時將滙豐目標價由161.4元調高9.6%至176.9港元，投資評級為「增持」。

不過，大摩指出滙豐的10億美元股票回購計劃低於市場預期，市場普遍預期的15億美元至20億美元。風險加權資產（RWA）按季增長2.6%，主要得益於強勁的貸款增長以及企業及投資銀行（CIB）整體資產負債表的改善，導致一級資本充足率（CET1）的增長速度低於預期。鑑於貸款增長預計將保持強勁，大摩將滙豐今年的股票回購預期下調至30億美元（先前為50億美元），2027年的股票回購預期下調至70億美元（先前為80億美元）市場普遍預期分別為50億美元和90億美元。

業績公佈後，大摩將滙豐於2026年至2028年每股盈利預測上調0.5%至2%。儘管本季淨利息收入和手續費收入均表現良好，但鑑於成本前景趨於穩定，大摩預計會出現一些獲利回吐。儘管如此，仍然認為滙豐相對於亞洲同業具有投資價值。