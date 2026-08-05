AI泡沫論｜AI概念股閃崩潮重創亞洲對沖基金　由優等生變倒輸15%

人工智能（AI）概念在7月突然不獲市場人士垂青，因為投資者擔心科技企業對AI投入巨額資金後，未必可以取得理想回報，觸發相關概念股於月內大幅下跌，而集中於科技行業的韓國股市，更大跌逾22%。據《彭博》報道，亞洲對沖基金7月普遍遭遇損失，科技股的拋售引發了高盛集



團主經紀團隊所稱的地區選股人有記錄以來最差的單月表現。

錄歷來最差單月表現

報道指出，Hel Ved Capital Management、E20 Capital、Valliance AssetManagement和WT Asset Management旗下基金當月均錄得兩位數虧損。這些基金上半年一度躋身表現最佳者之列。高盛根據客戶整體持倉估算，押注股票漲跌的亞洲基金7月虧損了15%。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

隨著投資者愈發懷疑巨額資本支出能否持續，AI相關股票7月遭到拋售。韓國記憶晶片製造商SK海力士在首爾上市的股票下跌逾30%，日本鎧俠控股股價則幾乎腰斬。中國創業板指數下跌約20%。

這些走勢標志著市場出現急劇逆轉。SK海力士韓國股價上半年一度上漲三倍，槓桿ETF也加入散戶和機構投資者行列，追逐AI熱潮的受益者。鎧俠同期股價躍升759%。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

AI股神爆倉7月蝕67%

由於亞洲擁有大量相關產業供應商，亞洲對沖基金此前大舉押注這一主題。另外，有AI股神之稱的Leopold Aschenbrenner旗下Situational Awareness基金7月虧損67%，被迫向格裡芬旗下的城堡投資出售價值數十億美元的科技股投資。該基金資產規模從450億美元降至月末的約100億美元。

據一位知情人士透露，Arrowpoint Investment Partners旗下多經理、多策略基金僅錄得低個位數跌幅。這家總部位於新加坡的公司由Millennium Management前區域聯席行政總裁Jonathan Xiong領導。知情人士稱，該公司在5月至6月間將風險敞口削減約30%。

韓國股市在7月累瀉逾22%。（Getty Images）

該公司作出這一調整前，觀察到全球銀行開始限制客戶通過互換工具對SK海力士、三星電子和台積電等股票進行槓桿看漲押注。大宗商品和套利策略也幫助緩衝了股市波動對回報的衝擊。

報道提及Hel Ved、E20和WT的代表沒有回覆尋求置評的電郵。Valliance和Arrowpoint不予置評。

總部位於新加坡的Quantedge Capital Pte表示，該公司7月錄得正回報，大宗商品、外匯和股票交易的收益抵消了固定收益交易的虧損。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

Kings Court Capital旗下亞太股票對沖基金也取得正回報。該基金6月已將對過熱領域的投資降至接近零，並削減了整體風險。其投資總監Liu Yu在一份最新情況說明中寫道：「進入7月時，我們對少數已大幅上漲的細分板塊感到不安。這些領域的市場預期、擁擠程度和估值都已遠遠超過企業實際經營表現。」

Liu Yu此前曾擔任Balyasny Asset Management和Millennium的投資組合經理。Millennium是Izzy Englander的920億美元巨頭，以嚴格的風險控制聞名。