國產GPU需求升溫　壁仞科技迎來商業化考驗｜彭偉新

人工智能熱潮由訓練大模型，逐步走向各行各業真正使用AI，背後最核心的基建之一，就是算力晶片。壁仞科技（6082）是內地少數以自研通用GPU晶片為核心的公司之一。集團成立於2019年，主打「壁礪」系列GPU產品，業務不只是賣單一晶片，而是提供一整套智能計算方案，包括GPU板卡、伺服器、智算集群，以及自家的BIRENSUPA軟件平台。簡單來說，壁仞要做的是為AI模型訓練和推理提供「算力底座」，客戶可以用它來建設AI數據中心，或支援金融、電訊、互聯網、能源等行業的AI應用。



冀成為「算力底座」

集團現有產品包括BR106、BR166及BR110。BR106是第一代主要產品，已於2023年量產；BR166則是較高階版本，採用芯粒設計，即把不同功能的小晶片模組整合在同一封裝內，以提升運算能力和記憶體頻寬；BR110則偏向邊緣及雲端推理場景。更受市場關注的是下一代BR20X，多份券商報告均提到，該產品預計於2026年推出或進入商業化階段，主打更高算力密度、更大記憶體容量、更快互連能力，並支援FP8、FP4等較低精度運算格式。用普通投資者較易理解的說法，就是在同樣耗電和空間下，有望處理更多AI任務。

壁仞科技是內地少數以自研通用GPU晶片為核心的公司之一，主打「壁礪」系列GPU產品。（壁仞科技官網）

內地智能計算晶片市場迅速擴張

從行業角度看，壁仞站在一條高速增長的賽道上。自ChatGPT帶動大模型浪潮後，全球對AI晶片的需求急升。根據多份報告引用的灼識諮詢資料，中國智能計算晶片市場於2020至2024年快速擴張，預計2024至2029年仍可保持高增長，增速更有機會高於全球平均。更重要的是，算力需求正由早期以「訓練模型」為主，逐漸轉向「實際應用」和「推理」為主。當AI Agent、AI編程、智能客服、生成式內容等應用愈來愈普及，每一次查詢、每一次工具調用、每一次自動化任務，都需要背後晶片不停運算。這意味市場不是一次性需求，而是持續消耗型需求。

同時，國產替代是另一個重要推動力。中國AI晶片市場過去由外資龍頭佔據極高份額，尤其在通用GPU領域，集中度更高。受海外出口限制影響，內地雲服務商、電訊營運商、地方算力平台及大型企業，都有更大誘因尋找本土供應商。這對壁仞、寒武紀、沐曦、摩爾線程等國產AI晶片公司而言，是難得的窗口期。不過，窗口期並不等於勝利已定，因為GPU晶片不只是硬件比拼，還要看軟件生態、客戶適配、供應鏈、交付能力和價格競爭。

在同業競爭中，壁仞的優勢主要有幾方面。

第一，集團不是只賣晶片，而是提供「晶片加軟件加集群」方案，客戶建設大型算力中心時，可以較快落地。

第二，集團自研BIRENSUPA軟件平台，支援PyTorch、vLLM、SGLang等主流框架，並積極適配DeepSeek、Qwen、Kimi、騰訊混元、智譜GLM等本地大模型。這很重要，因為客戶不會單純因為某顆晶片便更換系統，真正決定採用的是能否順利跑起現有模型，遷移成本是否可控。

第三，壁仞在大型集群交付方面已有案例，包括千卡級智算集群，以及與生態夥伴推出的光互連超節點方案。



簡單說，AI算力競爭已由單顆晶片速度，轉向整個系統能否穩定高效運作。

壁仞科技不是只賣晶片，而是提供「晶片加軟件加集群」方案，客戶建設大型算力中心時，可以較快落地。（壁仞科技官網）

不過，競爭同樣激烈。國產AI晶片賽道已有多家參與者，部分公司在A股估值很高，也積極搶客戶和供應鏈資源。海外龍頭雖受限制，但技術和生態仍有明顯優勢。若未來政策變化、進口限制放鬆，或國產產品在性能、穩定性、軟件兼容方面未能追上客戶要求，行業估值都可能受壓。此外，AI晶片公司普遍研發開支龐大，產品流片、量產、客戶驗證都需要大量資金，任何一個環節延誤，都可能影響收入的達標。

去年收入急升逾2倍

回看壁仞去年的業績，增長速度相當突出。2025年集團收入達人民幣10.35億元，按年增長約207%，主要由智能計算解決方案帶動，該業務收入佔比接近全部收入。毛利率約53.8%，較2024年略有改善，反映產品進入規模化交付後，盈利質素初步穩定。不過，集團仍錄得大額虧損，2025年歸母淨虧損達人民幣164.93億元。這個數字表面上十分嚇人，但當中很大部分與上市前投資者贖回權相關的會計處理有關，並非全部來自日常經營虧損。若看扣除特殊因素後的經營狀況，集團仍處高投入階段，研發費用達人民幣14.76億元，反映管理層仍在為下一代產品和軟件生態大量投資。

至於集團的亮點，首先是BR20X的商業化進展受到市場關注，而多間券商均把BR20X視為集團2026至2027年收入提速的關鍵。若產品性能及供應順利，並成功打入更多雲服務商、電訊商和地方智算中心，收入可能在2027年明顯放大。其次是客戶基礎改善。國盛報告提到，集團2025年上半年客戶數及交易數量較去年同期大幅增加，最大客戶收入佔比亦下降，反映集團不再只依賴少數標杆項目。第三，是集團於2026年7月公布配股，集資規模約70億港元。雖然配股會帶來攤薄，但資金主要用於下一代產品商業化、研發及供應鏈管理，從中亦可見集團正處於擴產和接單前的資金需求階段。

壁仞科技是國產AI晶片賽道中故事性很強的一員。同時，它亦是一隻高波幅、高估值容忍度要求、高執行風險的股票。（壁仞科技官網）

壁仞科技上市初期，股價主要在30港元至42港元之間徘徊，其後於4月16日成功升破橫行區頂部，並進一步形成一浪高於一浪的走勢。股價在持續上升後，曾於6月25日升至70.75港元高位，其後高位獲利回吐壓力增加，股價作出明顯調整。上周股價一度跌至27.68港元，接近上市以來低位，其後在保歷加通道下軌附近獲得支持。技術指標方面，9天RSI由30以下的超賣區回升至30以上，反映短線沽壓有所紓緩，加上股價已連續3個交易日上升，形成「三連陽」，短線有見底反彈跡象。若以70.75港元高位至27.68港元低位計算，跌浪的38.2%反彈目標約在44港元附近，故短線可先看43.0至44.0港元一帶。策略上，投資者可考慮於33.50港元附近分注吸納，上望43.0港元；若股價失守28.00港元，則代表反彈形態轉弱，宜先行止蝕。

股價可上望43港元

總括而言，壁仞科技是國產AI晶片賽道中故事性很強的一員，具備行業增長、國產替代、產品升級及集群交付能力等多重亮點。但同時，它亦是一隻高波幅、高估值容忍度要求、高執行風險的股票。若集團能在2026至2027年證明BR20X成功放量，股價仍有重估空間；但若產品或訂單落後預期，回調壓力亦會相當明顯。對投資者而言，較合理的做法是把它視為中長線科技成長股，以分注、設止蝕及跟進業績里程碑的方式參與，而不是單靠概念追炒。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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