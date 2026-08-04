SpaceX放榜在即　股價彈近6%　網民稱屬入市時機獲馬斯克親自回應

美國富豪馬斯克旗下SpaceX將於周二（4日）公布自上市以來首份業績。據彭博彙編數據，市場預測SpaceX上季繼續蝕錢，虧損21億美元，較首季虧損43億美元大幅收窄51%；收入料為68億美元，按季增45%。

在「放榜」前夕SpaceX於周一（3日）抽升近6%，報114.53美元。



有網友發帖認為，SpaceX目前可能是「千載難逢的買入機會」，而馬斯克回應：「我也這麼認為（I think so too）」。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

大摩予目標價300美元

至於作為SpaceX上市承銷團之一的摩根士丹利繼續唱好，維持SpaceX「買入」評級及300美元目標價，認為市場低估其AI業務價值。

該行指出因AI業務資本開支龐大、未來盈利模式不明，以及管理層對AI投入了大量精力和資源，目前多數投資者對AI項目如Grok和Cursor給予零或負面估值，但認為這部分明顯被嚴重低估，又強調SpaceX在火箭發射、衛星連接同樣具有獨特優勢。

大摩相信，相較於短期盈虧數字，市場更關注管理層對星艦、Starlink及AI策略的最新表述。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

料上季蝕21億美元

據大摩預測，SpaceX第二季收入67.5億美元，經調整每股虧損0.35美元，全球消費者用戶數約1,200萬，平均每戶每月收入約65.5美元。

此外在SpaceX首份業績公布後，投資者可出售最多20%符合資格的禁售股份，涉及最多9.115億股。