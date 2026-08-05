記憶體通脹衝擊蘋果　傳向內地廠商壓價失敗　未能納長鑫入供應鏈

記憶體通脹對電子消費品生產商帶來成本壓力，為降低成本升幅，有個別電子產品生產商更要求記憶體生產商減價。據韓國《Digital Daily》報道，蘋果近期爲降低下一代iPhone及智能設備成本，與內地生產商長鑫存儲就LPDDR5X等移動DRAM供應價格展開談判，但其進一步降價要求遭到拒絕。



長鑫存儲據悉堅持與三星電子、SK 海力士相近甚至更高的報價。

（長鑫存儲官網）

華為及小米與長鑫定訂立長期合作

華爲、小米等中國廠商正通過高價長期合同提前鎖定長鑫存儲產能，使其無需爲爭取蘋果訂單接受更低價格。隨着DRAM供應趨緊，全球終端廠商藉助中國低價零部件壓低採購價格的策略正在失效。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

由於主要存儲廠商將更多產能轉向HBM，DDR5、LPDDR5X等通用DRAM產能減少，相關產品價格持續上漲。長鑫存儲吸收中國市場的大量通用DRAM需求，也減輕了三星電子和SK海力士消化低價產品的壓力。

兩韓國生產商資淡集中高附加值AI存儲產品

三星電子和SK海力士正將資源集中於HBM4、LPCAMM2和企業級SSD等高附加值AI存儲產品，並在下半年與全球大型科技公司的長期價格談判中獲得更強議價能力。

據《彭博》在今年6月底報道，蘋果公司正在洽談從兩家被美國國防部列入黑名單的中國半導體製造商處採購晶片，以減輕全球記憶晶片短缺帶來的影響，這場短缺已迫使該公司上調產品售價。

蘋果公司。（Reuters）

《彭博》引述知情人士透露，蘋果正尋求向長鑫存儲和長江存儲採購記憶晶片，用於在中國銷售的設備。知情人士表示，蘋果與兩家公司仍在磋商，尚未達成最終協議。