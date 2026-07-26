美媒：蘋果遊說華府允購買中國晶片遭美光強烈反對　特朗普陷兩難

蘋果公司正積極遊說美國政府允許它採用中國生產的存儲晶片，蘋果主要供應商美光科技（Micron）卻大力阻止這一計劃，使得美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陷入兩間科技巨頭之間的角力。



據《華爾街日報》報道，蘋果高層近幾周積極遊說特朗普、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財長貝森特（Scott Bessent）等官員，希望政府允許蘋果在銷往美國以外市場的產品中，採用中國生產的存儲晶片。蘋果指此舉有助於緩解全球存儲晶片供應緊張的難題，可降低美國消費者購買相關產品的價格。

不過，美國唯一的大型存儲晶片製造商美光（Micron Technology）對此提出強烈反對。美光警告，一旦允許中國企業向美國科技巨頭供貨，可能會像中國過去衝擊美國鋼鐵業和製造業那樣，摧毀美國本土正處於發展關鍵期的存儲晶片業。

美光指出，緩解存儲晶片供應緊張的根本之道，在於加快在美國興建工廠並增加本土投資，而不是依賴外部供應鏈。美光也說，蘋果等消費電子產品價格上漲，並非單純由存儲晶片價格推高。

蘋果和美光之爭迫使特朗普政府必須在兩個核心經濟目標之間作出抉擇：即降低美國消費者的生活負擔，或擴大本土半導體產能，減少對外國供應鏈的依賴。

美國白宮發言人德賽（Kush Desai）回應時強調，特朗普政府將「在保障國家安全的同時，為美國人民爭取投資和經濟援助」。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮橢圓形辦公室舉行的一場活動中與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）握手。（Getty）

蘋果和美光之間的鬥爭，加劇了美國政府內部圍繞中國技術問題展開的爭論。中國企業近期發布了功能強大的人工智能模型，促使一些美國高官呼籲採取更嚴格的保護主義措施，以應對成本更低的中國競爭對手；反對這一觀點的初創企業創始人及投資者則認為，較低的研發與硬件成本才能真正推動技術創新。