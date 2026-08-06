華虹宏力成熟製程獲重視　AI配套晶片帶來新一輪增長動力｜彭偉新

華虹宏力（1347）是中國領先晶圓代工企業，聚焦8吋及12吋特色工藝，主要平台包括嵌入式非易失性存儲器、獨立式存儲器、功率器件、邏輯及射頻、模擬與電源管理。2026年第1季度的收入為6.61億美元，其中12吋晶圓收入4.15億美元，佔62.7%。按地區計算，中國市場仍是主要收入來源；按應用及平台披露，2026年第1季嵌入式存儲器、獨立式存儲器、模擬與電源管理、功率器件及邏輯射頻收入分別按年增長41.7%、33.2%、25.8%、5.0%及11.4%。集團亮點在於產能利用率接近滿載，價格有望上調，並受惠AI伺服器電源管理、存儲周期復甦及國產替代。短期而言，集團受惠漲價及高稼動率；中期受惠12吋新產能爬坡；長期則受惠AI算電協同、先進封裝、硅光及成熟製程價值重估。



內地晶圓代工行業正由之前的低迷期逐步復甦，並開始進入較好的景氣周期。過去幾年，消費電子需求疲弱，加上晶圓廠持續擴產，令行業曾經面對價格下跌、產能利用率不足及盈利受壓的情況。不過，到了2026年，多份報告都指出需求已明顯改善，尤其是AI伺服器、電源管理晶片、汽車電子、工業晶片、存儲相關晶片及中國本土半導體需求增加，令成熟製程晶圓代工重新變得緊張。

料受惠於數據中心建設加快

簡單來說，華虹宏力所處的市場不是最先進的AI晶片製造，而是製造AI伺服器及各類電子產品周邊所需的「配套晶片」，例如電源管理晶片、模擬晶片、功率器件及存儲相關晶片。這些晶片雖然不一定是最尖端製程，但用量大、應用廣，而且在AI伺服器、汽車、工業及消費電子中都不可或缺。因此，當AI投資增加、數據中心建設加快時，華虹這類成熟製程代工廠亦會受惠。換言之，AI需求增加並不只是利好高端晶片廠，也會帶動成熟特色製程的訂單增長，令市場重新認識成熟製程的價值。

華虹宏力是中國領先晶圓代工企業，聚焦8吋及12吋特色工藝。（華虹宏力官網）

這種需求改善並非只來自AI單一因素，而是與存儲周期、汽車電子、工業晶片及消費電子復甦互相配合。報告提到，華虹的嵌入式存儲器、獨立式存儲器、模擬與電源管理等業務在1Q26都有明顯增長，反映多個產品平台同時回暖。對普通投資者來說，這比單靠一項產品更健康，因為集團的增長來源較分散，抗波動能力亦較強。

報告指公司產能利用率近滿載

從周期角度看，行業短期已經由谷底反彈。多份報告提到，華虹的產能利用率已接近滿載，代表現有產能大部分已被訂單消化。當工廠越接近滿負荷運作，固定成本可以由更多產品分攤，毛利率通常會改善。更重要的是，產能緊張令集團有較大加價能力，部分報告預期，在產能維持緊張的情況下，華虹部分晶圓代工價格有機會上調約10%至15%。對普通投資者而言，這代表集團不只是出貨量增加，連每片晶圓賣出的價格也有機會提高，對收入及毛利率都有幫助。

價格上升的意義，不只是收入增加，而是有機會帶來更大的盈利彈性。由於晶圓代工本身固定成本高，當售價上升、產量增加，而成本沒有同步大幅上升時，新增收入較容易轉化為利潤。報告普遍認為，華虹過去利潤率基礎較低，所以一旦加價及產能利用率維持高位，盈利改善幅度有機會比收入增長更明顯。

晶圓代工本身固定成本高，當售價上升、產量增加，而成本沒有同步大幅上升時，新增收入較容易轉化為利潤。（Unsplash@Igor Shalyminov）

營運槓桿逐步顯現

競爭方面，晶圓代工行業並不是沒有對手。華虹的主要比較對象包括台積電、中芯國際、聯電及其他成熟製程代工廠。台積電仍然是全球最強的晶圓代工企業，即使在成熟製程亦有很強實力；中芯國際規模較大，亦是中國最重要的晶圓代工企業。不過，幾份報告認為，華虹的優勢在於特色工藝，例如電源管理、功率器件、嵌入式存儲及獨立式存儲等，這些產品正好受惠於AI伺服器、汽車及工業需求。相比中芯國際，華虹雖然規模較小，但在部分成熟特色製程上的收入彈性及加價能力較明顯。

在成本方面去考慮，晶圓代工是非常「燒錢」的行業，因為建設一座晶圓廠需要大量資本開支，購買設備亦非常昂貴。新廠投產初期，折舊及營運成本會上升，如果訂單不足，盈利會受到很大壓力。但相反，如果產能利用率高，固定成本就可以由更多晶圓分攤，每片晶圓的成本壓力會下降，毛利率便有機會改善。報告普遍認為，華虹目前正處於這種營運槓桿開始發揮作用的階段，即收入增加、價格上升、產能利用率高，令盈利改善速度有機會快過收入增長。

當短期訂單和價格改善後，中期的關鍵就落在新產能能否順利釋放。多份報告都關注12吋新產能及無錫項目的爬坡進度，因為這些新產能可承接更多40納米、28納米及其他成熟特色製程需求。換言之，華虹不只是現有產能變得更賺錢，未來亦有更多產能去承接行業增長，這為中期收入擴張提供基礎。如果新廠順利投產，而市場需求維持強勁，集團收入和盈利都有機會再上一個台階。

華虹目前處於營運槓桿開始發揮作用的階段，即收入增加、價格上升、產能利用率高，令盈利改善速度有機會快過收入增長。（華虹宏力官網）

再拉長一點看，中國半導體本土化亦是華虹的重要支持因素。報告指出，在供應鏈安全、國產替代及外部科技限制下，更多中國客戶傾向使用本地晶圓代工產能。華虹作為中國主要晶圓代工企業之一，有機會在這個趨勢中獲得更多訂單。這類需求不是短期炒作，而是可能持續數年的結構性變化。

除了現有成熟製程業務外，部分報告亦提到華虹長遠或受惠於新業務和資產整合，例如先進封裝、硅光、高密度深溝槽電容，以及華力微相關資產整合。這些項目現時未必已明顯反映在收入中，但若日後能與集團原有特色製程能力配合，便有機會打開新的增長空間。因此，華虹的投資亮點不只是行業復甦，也包括業務升級和估值重新評價的可能。

除了現有成熟製程業務外，部分報告亦提到華虹長遠或受惠於新業務和資產整合，例如先進封裝、硅光、高密度深溝槽電容，以及華力微相關資產整合。（華虹宏力官網）

不過，投資者亦要留意風險，包括需求突然轉弱、同業大量擴產令供應過剩、加價未能持續、新廠爬坡不順，以及高資本開支帶來的折舊壓力。如果行業需求未能持續，或者新產能投放後遇上價格下跌，集團盈利改善的速度便可能低於市場預期。因此，雖然華虹受惠多個中長期趨勢，但仍屬周期性較強的半導體股份，股價波動可以相當大。

股價上望183港元

華虹宏力股價於去年10月至12月期間，曾多次回調至低位65.80港元後企穩，並開始反彈，其後以一浪高於一浪的形態向上發展，股價一度升上6月30日高位219.6港元。其後股價回調至20天線附近後，再度反彈至218.8港元，但未能突破前高，形成近似雙頂走勢。之後股價持續回落至近日低位123.1港元，剛好接近整個升浪約61.8%的回調目標，並已兩次在該水平附近企穩。

技術指標方面，股價昨日形成兩連升及兩連陽，而9天RSI在連續兩次回調下亦未有跌穿30，反映短線沽壓或已開始減弱。若股價能繼續守穩123.5港元附近支持，後市有機會形成階段性見底。若以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價可上望約183港元。操作上，較進取的投資者可在140港元附近關注，上望180港元；若未有失守123.5港元，可暫時繼續持有，但一旦跌穿該支持位，則要馬上止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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