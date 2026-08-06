SK海力士再於另類交易平台股價大波動 盤前曾瀉3成 十日內第2次
撰文：張偉倫
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韓國存儲晶片巨頭SK海力士在不足10日時間內，第二次在Nextrade盤前交易中短暫暴跌，再度引發市場對於韓國另類交易平台價格劇烈波動的質疑。
今日（6日）上午8時，SK海力士在Nextrade以每股116.8萬韓元成交11股，較前日收盤價重挫30%，觸及當日跌停限制。50分鐘盤前交易時段結束時，跌幅收窄至約2%。
SK海力士曾瀉一成
在今早韓國交易所常規交易時段，SK海力士股價一度下跌9.8%，最新報153.1萬韓圜，跌8.2%。至於XL二南方海力士（7709）則跌15.6%，報32.88元，成交額為38.53億元。
閃迪業績展望遜預期引致晶片股跌
美國存儲晶片公司閃迪本財季營收展望不及預期後，股價在盤後交易中重挫，韓國晶片股隨之普遍走弱。此次劇烈波動與上周二（28日）的走勢高度相似。
當時SK海力士也在盤前交易中一度暴跌30%，隨後收窄跌幅。那次事件導致在加密貨幣交易所Hyperliquid上交易的與SK海力士股票掛鉤的衍生品合約價格下跌約20%，持有該合約的多頭頭寸在兩分鐘內被迫平倉近6,000萬美元。