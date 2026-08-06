SK海力士再於另類交易平台股價大波動　盤前曾瀉3成　十日內第2次

韓國存儲晶片巨頭SK海力士在不足10日時間內，第二次在Nextrade盤前交易中短暫暴跌，再度引發市場對於韓國另類交易平台價格劇烈波動的質疑。



今日（6日）上午8時，SK海力士在Nextrade以每股116.8萬韓元成交11股，較前日收盤價重挫30%，觸及當日跌停限制。50分鐘盤前交易時段結束時，跌幅收窄至約2%。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

SK海力士曾瀉一成

在今早韓國交易所常規交易時段，SK海力士股價一度下跌9.8%，最新報153.1萬韓圜，跌8.2%。至於XL二南方海力士（7709）則跌15.6%，報32.88元，成交額為38.53億元。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

閃迪業績展望遜預期引致晶片股跌

美國存儲晶片公司閃迪本財季營收展望不及預期後，股價在盤後交易中重挫，韓國晶片股隨之普遍走弱。此次劇烈波動與上周二（28日）的走勢高度相似。

當時SK海力士也在盤前交易中一度暴跌30%，隨後收窄跌幅。那次事件導致在加密貨幣交易所Hyperliquid上交易的與SK海力士股票掛鉤的衍生品合約價格下跌約20%，持有該合約的多頭頭寸在兩分鐘內被迫平倉近6,000萬美元。