10項加強兩地合作措施　香港交易所最受惠｜許繹彬

港股8月開局迎來一個好開始，承接7月份的氣勢，在傳統科網股（AMTXJ）一同發功下，恒指在8月首個交易日已升穿26000點，曾高見26133點；當中阿里巴巴（9988）在利好消息——快將有新的大模型發佈下，股價連番報捷，一度直逼130元水平。



亞太區股市氣氛見改善

在外圍市況轉趨穩定下，美日韓股票市場重拾升軌，韓國KOSPI指數升穿6500點水平；日經225指數重上66000點；而美股的氣勢更是一時無兩，道瓊斯工業平均指數升穿54000點，標普升穿7700點，兩者均創下歷史新高。上月一度受AI相關股拖累而陷於苦戰的納指，亦能重上26500點。投資者滿以為港股會在外圍股市況重啟升勢下，配合港股近日的氣勢會更上一層樓，但事與願違，港股再度與世界背馳，不升反跌；恒指在升穿26000點後，疲態盡露，後繼無力，過去兩個月走勢一度凌厲的內銀股及內險股：建設銀行（0939）﹑工商銀行（1398）﹑招商銀行（3968）﹑中國銀行（3988）及中國平安（2318），在周二（4日）起開始出現回調，拖累恒指一度調整至25800點水平；即使昨日（5日）恒指稍作反彈，但仍處於26000點水平；慶幸北水仍繼續對港股偏愛，在跌市中仍呈現淨流入的情況。

過去兩個月走勢一度凌厲的內銀股及內險股，在8月4日起開始出現回調。（中國銀行官網）

資金轉泊港推動恒指上月攀升

筆者認為，港股再度出現與世界背馳的狀況，相信與近日全球晶片及AI相關股走勢復甦有關；眾所周知，上月港股的走勢能一支獨秀，跑贏全球主要股票市場，主要是因為外圍市況晶片及AI相關股異常波動及亂局所致；而這「亂」令資金在逼不得已下，暫時停泊在較為穩定且落後，及有息口支持的股票市場；基於這個原因，外圍資金流入香港股票市場，從而令有盈利及豐厚利息的股份受追捧，吻合他們的要求，當中內銀股尤其受惠；如今全球晶片及AI相關股再度活躍起來，留港資金因而調回此類股份較為活躍的國家，亦屬無可厚非；而港股現階段看來頓失較早前的銳勢，相信亦是因為「晶片及AI升，恒指便會泄氣」的理論；現希望恒指能守穩25600點水平（即10天線）至25800點（即250天線）的區間作整固，集氣再挑戰26300點水平。

港股再度出現與世界背馳的狀況，相信與近日全球晶片及AI相關股走勢復甦有關。（港交所官網）

日前，中國國債期貨在港交所（0388）上市，中國證監會主席吳清更親臨香港出席上市儀式，席間更公布10項加強兩地合作措施，涉及上市融資、指數、期貨、ETF、綠色金融、內地證券基金公司透過香港「走出去」，以及放寬香港證券及期貨從業員申請內地相關資格，更表示，人民幣股票交易櫃台、房地產投資信託基金（REITs）為納入滬深港通作出一系列部署；若日後相關措施落實推行，相信有助刺激中港兩地資本市場的活躍度，因而推進不同產品的成交量，港交所定必是最受惠者。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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