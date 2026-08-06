中電上半年多賺6%　派息63仙　料燃料價格續波動影響港電價

中電（0002）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為59.97億元，按年增加6.6%，第二次中期息63仙。



公司又指出，期內計入公平價值變動前，營運盈利增加9.7%至57.33億元，主要受惠於香港受規管業務貢獻﹑其他業務組合盈利改善，以及企業成本優化。

上半年收入逾428億元

公司表示上半年總收入為428.56億元，與去年同期大致平穩，是由於香港及中國內地收入有所增⾧，惟增⾧大部分被EnergyAustralia 能源業務收入下跌所抵銷。

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知（賴卓盈攝）

港創科及科技產業對電力需求增

公司指出，在今年上半年香港區業務售電量增加3.6%至17,038百萬度，又指出創新及科技產業（包括人工智能）對電力需求日益增加，推動數據中心售電量升11.8%，佔總用電量7.1%。公司指出，由於中東局勢持續緊張令燃料成本上升，中華電力客戶8月的平均淨電價已較1月上調4%。展望未來，全球燃料價格持續波動，預期將繼續影響電價。

公司主席米高嘉道理指出，展望2026年餘下時間及更長遠未來，將保持審慎警覺，同時抱有信心。地緣政治局勢緊張、監管政策演變，以及宏觀經濟的不確定性，均需要審慎管理，但中電的業務基礎依然穩固。

中電上半年股東應佔溢利為59.97億元，按年增加6.6%。﹙資料圖片﹚

他又指出公司多元化的業務組合、穩健的財務根基，以及對創新與效率的堅持，因此具備強大優勢，能把握能源轉型以及北部都會區等重大發展所帶來的機遇。