中電燃料調整費｜8月每度電加至45仙升約3.4%　下月起推特別回扣

中電今（24日）公布，8月的燃料調整費為每度收費45.0仙，較7月的43.5仙上升1.5仙，加幅為3.4%，是自4月起連續第四次向上調。



中電早前宣佈，由今年8月至10月期間，向合資格住宅客戶提供為期三個月的「燃料費特別回扣」，以紓緩燃料價格波動對基層市民帶來的影響，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8港仙的「燃料費特別回扣」，預計約五成住宅客戶合資格受惠。



中電今日（24日）在網站上公布，2026年7月1日起，燃料調整費為每度電43.5仙，於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4仙，而2026年8月的調整為每度高5.6仙，所以燃料調整費為每度加至45.0仙。

自2026年1月起，中電每度電的燃料調整費（以港仙計）。（中電網站截圖）

燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。據中電網站，下月加幅主要來自天然氣價格變動，每度電燃料費調整較原預測的33.1仙升5.2仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙，上升0.3仙；燃油則由預測每度電燃料費0.6仙上升0.1仙。

中電燃料調整費按燃油、天然氣和煤的實際價格調整。（中電網站截圖）

中電表示，今年7月，中華電力的平均淨電價為每度電144.7仙，較1月上升2.9%。7月份燃料調整費為每度電43.5仙，較6月上調0.9港仙，預期燃料調整費升幅會持續一段時間。

中電同時公布，於今年8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8仙的「燃料費特別回扣」，預計約五成住宅客戶合資格受惠。以一個家庭每個月平均用電量450度計算，合資格的住宅客戶在這段期間將獲得超過100元的特別回扣。中電預計，預計回扣總額約為8,000萬至9,000萬元。