前中電非執董包立6500萬買大潭道輝百苑三房　上手10年轉手賺兩成

市場再錄名人入市。前中電（00002）非執董包立賢，以6,500萬元買入大潭道輝百苑低層三房戶，上手業主持貨至今10年，轉手賺逾兩成



大潭道輝百苑低層6500萬沽

資料指，是次成交為大潭道輝百苑低層單位，實用面積約2,631平方呎，屬三房間隔，單位新近以6,500萬元沽出，呎價24705元。至於，新買家為Brandler Andrew Clifford Winawer（包立賢）及HO, CHEE WAN SUSAN（何志雲），其中包立賢與前中電（00002）非執董包立賢同名，料為同一人。

上手持貨10年轉手賺逾兩成

據知，原業主2016年以約5,380萬元購入，持貨至今約10年，是次轉手帳面獲利1,120萬元，單位期內升值21%離場。

值得留意的是，包立賢今次亦非第一次入市，曾在2019年夥何志雲斥3,700萬元西貢布袋澳翡翠別墅連車位，上手業主持有16年轉手帳面獲利3,027萬元離場。

大潭道輝百苑。

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