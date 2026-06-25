中電教4招開冷氣必用技巧　原來調高溫度+最大風速慳電又快涼

中電教4招開冷氣必用技巧｜踏入炎夏，冷氣機成為不少家庭的必不可少的家電。但知道嗎？開冷氣其實大有學問，用對方法不但能讓屋企更快涼下來，更可以大幅慳電。中電就公開了四招開冷氣的必用技巧，當中有些做法更是許多人從未想過的，一起來看看如何科學地享受涼快。



先開風扇再開冷氣 空間涼得快又省電

想要屋企快速降溫又能節省電費？不妨先從風扇著手。根據中電的建議，一匹冷氣機運行一小時的耗電量，相當於風扇運作20小時。這個數字足以說明，在開冷氣前先開風扇是多麼划算的做法。

風扇的妙用在於加快室內空氣流動。當風扇轉動時，它能將冷氣均勻分散到各個角落，讓整個空間感受到循環的冷風。正因如此，你毋須將冷氣溫度設定得太低。只要配合風扇使用，即使調高冷氣溫度，室內的涼感仍然明顯。這背後有一組驚人的數字支撐：冷氣機溫度每調高一度，就能節省約3%的能源消耗。換句話說，若你習慣將溫度設在18℃，調高至22℃的話，四度的調整就能為你省下約12%的電費，積少成多下來，這筆節省不可小覷。

調高溫度同時開最大風速

許多人一開冷氣就擔心太凍，於是直接調低溫度並減弱風速。殊不知，這個習慣恰恰是浪費電力的根源。中電建議一個更聰明的做法：將冷氣溫度調高，同時卻把風速調到最高。

這個看似矛盾的組合，實際上是物理原理的巧妙應用。高風速能夠迅速將冷氣吹散到各個角落，讓室內溫度和濕度都能回到舒適的理想狀態。更重要的是，風速的提升能減輕負責製冷的壓縮機負荷。壓縮機是冷氣機耗電的大戶，當它的工作負荷減輕時，整部機器的能耗也會相應下降。這樣一來，你既能享受到足夠的涼快，又能在電費單上看到實實在在的節省。而且，減輕機器負荷還能延長冷氣機的使用壽命，可謂一舉多得。

頻繁開關冷氣 偷雞不成蝕把米

很多人習慣性地想著「出門幾分鐘，順手熄冷氣」或「剛才有點涼，先熄一陣」，看似在省電，實際上這是最浪費電力的做法。中電明確指出，冷氣機頻繁開關非常耗電，甚至會損傷機器。

關鍵在於冷氣機啟動時的耗電量。變頻冷氣機在開動的那一刻，耗電量達到峰值，遠高於正常運作時的功率。若你經常開開熄熄，機器就要反覆經歷這個高耗電的啟動階段，結果必然是電費大幅上漲。更糟的是，頻繁的啟停對冷氣機的壓縮機造成巨大壓力，容易加速機器老化，縮短其使用壽命。

與其頻繁開關，倒不如讓冷氣保持運作，但透過調高溫度來達到省電目的。這樣既能保持室內涼快，也不會對機器造成損害，電費也能控制得更好。

冷氣抽濕功能 慎用否則超嘥電

香港夏天不但熱，而且濕度往往高得離譜。不少人因此選擇使用冷氣機上的抽濕功能，以為一舉兩得。但中電卻建議各位三思而後行，因為這個功能其實是電力消耗的隱形殺手。

冷氣機的抽濕功能運作原理是讓壓縮機繼續工作，同時以較低的冷卻強度運行。看似溫和，實際上壓縮機仍然在全力運轉，耗電量並不會因此降低，反而會因為運作效率下降而變得更加不經濟。若你靠冷氣機的抽濕功能來對抗香港的濕度，最終吃虧的還是你的電費。

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中電的建議是，在香港這樣的潮濕環境下，購置一部專門的抽濕機才是更實際的選擇。抽濕機雖然也耗電，但其能耗遠低於冷氣機邊降溫邊抽濕的組合。而且，抽濕機可以在你不開冷氣的時候使用，靈活性更高。這樣分工合作，既能讓房間保持在適宜的溫濕度，又能確保你的電費不會超支。

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四招合起來 涼快與慳電不再是選擇題

若能將以上四招融會貫通，開冷氣就不再是一個單純地「涼快」或「省錢」的二選一問題。先開風扇加快空氣流動，讓房間快速降溫；隨後開冷氣，但將溫度調高、風速調至最強；避免頻繁開關機器；抽濕工作則交給專門的抽濕機。這樣的組合，既能讓你在炎炎夏日享受舒適的涼快環境，又能在每月的電費單上看到明顯的節省。中電的這四個建議，堪稱是夏天必備的生活智慧。