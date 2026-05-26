中電燃料調整費｜6月每度電加至42.6仙 連加三個月 加幅約5.4%
撰文：林遠航
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中東戰事影響油價，中電今日（26日）公布，6月燃料調整費為每度電42.6仙，較5月的40.4仙上升2.2仙，加幅約5.4%，是自4月起連續第三次上調。連同基本電費，6月淨電費為每度電143.8仙，即較本月升1.55%。
中電今日（26日）在網頁公布，2026年6月1日起，燃料調整費為每度電42.6港仙。於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4港仙，而2026年6月的調整為每度+3.2港仙，所以燃料調整費為每度收費42.6港仙。
燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。據中電網頁，下月加幅來自天然氣價格變動，每度電燃料費調整較原預測的33.1仙升3.2仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙跌0.1仙；燃油則維持每度電0.6仙。
連同基本電費，5月淨電費為每度電143.8仙，較4月141.6仙升1.55%，較同年1月則上升2.3%。
中電表示，今次加幅主要反映過去三個月的實際燃料價格變動。中電一直採用多元化的燃料組合，並從全球採購不同燃料來源，致力確保能源供應安全穩定，並審慎控制成本，盡量減低市場波動對客戶帶來的影響。
然而，中東地緣局勢持續緊張，難免對世界各地的能源供應與燃料成本造成影響，預期燃料調整費升幅或會持續一段時間。
2026年每月燃料調整費
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