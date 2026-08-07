中美AI競賽｜阿里騰訊等科企加大港算力佈局　數據中心租金飆9成

《彭博》報道，從字節跳動到人工智能初創企業，內地科技公司正推動香港數據中心需求激增，帶動香港數據中心租賃價格今年上漲近一倍。



據報道部分得益於DeepSeek的成功，AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板。數據中心諮詢機構Structure Research表示，上季度數字基礎設施交易明顯加速，推動數據中心按千瓦容量計的租賃價格上漲。

報道引述Structure Research高級分析師Jason Zhou表示，包括阿里巴巴（9988）和騰訊控股（0700）在內的內地超大規模雲服務商正擴大在香港的算力佈局。他補充稱，一些中國獨立AI公司也開始進入香港市場，以拓展海外業務。

9成數據中心租賃來自中資企業

Jason Zhou表示﹕「過去幾個月香港數據中心租賃交易中，我會說90%來自中國企業，10%來自西方企業」。他又指出表示，「如今這裡幾乎已經成為一個內地市場。」

他表示，相較於過去雲服務時代較低的算力需求，AI應用已大幅提升科技巨頭對數據中心容量的需求。「許多中國企業非常願意在香港部署AI推理業務，因此需要購買大量算力容量。」

數據中心租賃價格飆90%

因此，面向超大規模客戶的數據中心躉售價格較年初上漲約90%，成為亞洲漲幅最大的市場之一。Structure Research數據顯示，目前香港躉售價格最高已達每千瓦180美元，不過仍明顯低於供應趨緊的新加坡每千瓦300至490美元的水平。

對於快速擴張的科技企業而言，香港相較內地擁有明顯優勢。香港允許數據自由流動，並可直接連接國際市場，與中國內地監管更嚴格的互聯網環境形成對比。

香港具備區位優勢

他指出﹕「如果你希望訓練AI並參與國際競爭，那麼香港是一個很好的試驗場，可以測試模型並觀察其表現」。

不過，金融機構仍然是香港數字基礎設施需求的重要來源。Equinix高級總監Simon Lockington表示，對於重視低延遲的金融機構而言，香港毗鄰新加坡和東京等主要市場的區位優勢十分突出。