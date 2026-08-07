真好城改名「滿月」獻新猷　馮盈盈客串店長　預告賣花膠兼做裝修

國際家居零售（1373）早前宣佈將品牌「日本城」改名為「JHC真好城」，現時轉型計劃已有逾一個月，「改頭換面」的真好城今日（7日）更邀請港姐冠軍馮盈盈擔任「一日店長」，集團主席兼行政總裁魏麗霞接受傳媒訪問表示，邀請港姐冠軍馮盈盈擔任導師，為旗下近2000名員工傳授「選美級」銷售心法，目標是將服務水平推上另一層次。同時打造真好生活平台，賣花膠、月餅，兼提供家居裝修服務。



品牌升級其中一個重要行動是更換店舖招牌，魏麗霞表示，現在已經更換了80間，尚餘約百多間未換，目標是希望8月底之前更換所有招牌，同時檢視旗下門店，關閉不理想的店舖，也會積極物色新舖，例如在啟德新區開設分店，但集團沒有具體關店指標。至於店舖翻新，她表示未來一年有數十間有翻新需要。

真好城今日邀請港姐冠軍馮盈盈擔任「一日店長」。（圖左為魏麗霞，圖右為馮盈盈）（夏家朗攝）

馮盈盈助力培訓員工 選美與銷售一樣要識sell自己

品牌升級另一焦點，是找來2016年港姐冠軍馮盈盈擔任「一日店長」兼導師。魏麗霞透露，馮盈盈今日來到銅鑼灣旗艦店「做兩、三個小時」的一日店長，其後會透過親身及網上方式培訓員工，「希望她做一日店長之後，會幫我們做一個培訓，培訓我們的真好店長、真好店員，希望做好真好服務。」

她解釋邀請馮盈盈的原因，「其實選美和銷售一樣，你都是要怎麼去sell（銷售）自己，讓評判、讓觀眾對自己有印象而得到冠軍。」魏麗霞強調馮盈盈是「導師」而非「代言人」，至於費用及合作期，她表示「暫時不方便說」。

培訓規模方面，魏麗霞指公司有1,500名員工、260名店長、管理層300人左右，「全部都會給她培訓，包括『真好姐姐』，當然有些是親身的，因為要看着店鋪，有些就會在網上。」她強調服務提升不是一次性工作，「我相信這個真好服務是一個延續的行動，第一階段首先做了我們店長店員的訓練，這個是一連串的培訓。」

魏麗霞透露，馮盈盈今日來到銅鑼灣旗艦店「做兩、三個小時」的一日店長，其後會透過親身及網上方式培訓員工。（夏家朗攝）

價格競爭冇得避 內地產品佔比最多

魏麗霞指出，品牌升級不止換招牌，而是推動「四大真好」，真好產品、真好服務、真好生活平台和真好供應。貨源方面，她指集團全球採購，「最多當然是國內，東南亞都有，歐美都有，日本都佔我們相當的比例。」

面對淘寶等平台的價格競爭，她強調，線上線下價格競爭是常態、不可避免，「任何人都冇得逃避」，會盡力提供更多性價比高的商品。

賣花膠、月餅 兼提供家居裝修服務

除了產品，集團銳意轉型為「真好生活平台」。魏麗霞透露，將與不同品牌合作擴展服務範疇，「我們會和盞記合作賣花膠，也會和聖安娜合作賣月餅。」

魏麗霞期望服務領域可帶來「八位數字的利潤」，佔盈利約20%。（夏家朗攝）

她又指，平台會提供家居相關服務，「希望做家居的裝修、室內裝修、維修、傢俬訂造，這些我覺得都是在平台上可以做到。」但集團不會自己做裝修，而是找信得過的合作夥伴。

線上線下結合亦是重點，魏麗霞表示，已與HKTVmall、友和YOHO、京東及FoodPanda等對接，「我們的產品都擺在這些平台。」門店亦設「真好取」位置作網購自提點，但暫時不是每一間店鋪都有，會優先選旗艦店設置，「真好取」服務下月至少擴展至100間門店。

冀服務業務貢獻八位數利潤

業績方面，魏麗霞期望服務領域可帶來「八位數字的利潤」，佔盈利約20%。她表示會努力推動，「我們希望在接下來的2027、2028年可以見到。」她相信品牌升級及服務提升對生意有幫助，「大家都很關注，會多些客人進來看，但這個生意都是一個持久性，店鋪的翻新，帶給更好的一個購物環境，相信對生意都會有幫助。」