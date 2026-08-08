財經視野｜解禁兩日狂飆23%！　SpaceX是如何打破「拋售魔咒」？

SpaceX贏下關鍵一周。周五美股收盤，SpaceX大漲15.83%報133.11美元/股，重新逼近135美元IPO發行價。同時也創下上市以來單日最佳漲幅紀錄。該股自解禁兩日來已累升23%，市值激增3270億美元，最新總市值為1.75萬億美元。史上最強新股是如何扛過雙重壓力大考？



本周，SpaceX經歷了財報、解禁兩大壓力測試。公司股價也坐上了瘋狂過山車。

2026年6月12日，SpaceX首日在納斯達克市場開始交易。圖為SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）於現場的畫面。（Reuters）

周二︰上市首份財報「炸裂」 股價反而崩跌

雖然周二公布的上市首份財報「炸裂」，但股價反而崩跌，一度引發市場恐慌。

財報顯示，公司Q2營收按年增長92%至78億美元，遠超華爾街預期；調整後EBITDA為35億美元，按年增長191%。

公司當季淨虧損5.41億美元，較上年同期的10.08億美元收窄46%。

但AI瘋狂「燒錢」引發市場擔憂。Q2資本開支從Q1的77億美元飆升至184億美元。其中，AI資本開支158億美元，佔公司總資本開支的86%。

周三︰解禁前夕 創下上市以來收盤最低價

受負面情緒拖累，該股周三大跌13.6%，創下上市以來收盤最低價。同時利空並未止步於此，周四公司又迎來重磅股票解禁。

當日共有9.115億股股票迎來解禁、首次進入流通環節，數量遠超公司6月首次公開發行（IPO）的6.389億股，增幅達43%左右。此次解禁使得SpaceX的流通股本翻倍有餘，市場自由流通股份佔總股本的比例從4.9%攀升至11.8%。

本次解禁落地前，SpaceX股價創下上市以來收盤最低價，令首富身家大縮水。（Reuters）

周四、周五︰逆勢上漲

本次解禁落地前，SpaceX股價已跌破發行價。按照市場慣例，海量新增流通股往往會觸發恐慌拋售、進一步砸低股價。但本次行情徹底打破市場固有邏輯，SpaceX周四逆勢上漲成功消化鉅額解禁壓力。

這主要得益於公司分批解禁的獨特架構，限售股分九批在數月內逐步釋放，避免了一次性解禁的集中衝擊。

多家機構分析稱，本次解禁利空早已被市場提前定價，前期股價下跌正是資金提前消化股權稀釋風險的結果。晨星、摩根大通分析師均認為市場已提前調整倉位，對沖了解禁利空。美國銀行則指出，此次解禁僅為短期技術性壓力，並非市場對公司基本面的負面定價，壓力後續會逐步消退。

業內人士表示，亮眼的二季度財報為公司和馬斯克積累了市場信任爭取了調整時間，但破發的股價意味着後續挑戰仍存。

當前最大規模解禁壓力已出清，不過後續還有八批限售股待流通。SpaceX能否穩住估值、徹底扭轉行情，仍需依靠持續超預期的業績，逐步消化後續流通盤壓力。