特朗普政府斥資百億發展關鍵礦產 強化國防供應鏈減少對華依賴
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府周五（8月7日）宣布，將投資30億美元（約234億港元）於多個關鍵礦產及電池項目，以推動本土產量、強化國家安全。
據路透社7日報道，特朗普在國務院圓桌會議上向逾200名礦業高層稱，美國要重奪「全球礦業超級大國」地位。會上公布國防部戰略資本辦公室向一家鋰電池零件商提供14億美元（約109.2億港元）條件貸款，另向鈧礦商、磁鐵開發商批出多筆貸款。
白宮稱需關鍵礦產補充伊朗戰事消耗的武器庫存、減少對中國供應鏈依賴；稀土、鎢、鍺、鈧為製造精確導彈與戰機的必需原料。特朗普重返白宮後已設120億美元（約936億港元）戰略礦產儲備，並限制國防承包商採用中國供應。
美國能源部同日向14所採礦院校撥款資助，國防部亦撥款，目標兩年內把採礦相關畢業生倍增，並推廣礦業職業，鼓勵學生進入該領域以應對中國龐大的礦業大學網絡優勢。
美法院叫停耗資31億白宮宴會廳工程 特朗普：出於政治動機且違法特朗普承認部分彈藥供應緊張 威脅對洩密官員長期監禁特朗普正式簽署行政令 對多晶矽及衍生產品加徵關稅特朗普簽署針對出生公民行政令 限制生育旅遊打擊移民