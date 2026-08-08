特朗普政府斥資百億發展關鍵礦產　強化國防供應鏈減少對華依賴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府周五（8月7日）宣布，將投資30億美元（約234億港元）於多個關鍵礦產及電池項目，以推動本土產量、強化國家安全。



據路透社7日報道，特朗普在國務院圓桌會議上向逾200名礦業高層稱，美國要重奪「全球礦業超級大國」地位。會上公布國防部戰略資本辦公室向一家鋰電池零件商提供14億美元（約109.2億港元）條件貸款，另向鈧礦商、磁鐵開發商批出多筆貸款。

2026年8月7日，美國總統特朗普出席在美國華盛頓特區國務院舉行的美國礦業圓桌會議。（Reuters）

白宮稱需關鍵礦產補充伊朗戰事消耗的武器庫存、減少對中國供應鏈依賴；稀土、鎢、鍺、鈧為製造精確導彈與戰機的必需原料。特朗普重返白宮後已設120億美元（約936億港元）戰略礦產儲備，並限制國防承包商採用中國供應。

美國能源部同日向14所採礦院校撥款資助，國防部亦撥款，目標兩年內把採礦相關畢業生倍增，並推廣礦業職業，鼓勵學生進入該領域以應對中國龐大的礦業大學網絡優勢。