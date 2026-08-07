特朗普承認部分彈藥供應緊張 威脅對洩密官員長期監禁
撰文：林嘉敏
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美媒近日報道美軍彈藥告急，是推遲對伊朗大規模打擊的原因，但美官員一直否認相關傳言，並批評此為假新聞。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月6日在白宮再次回應，稱美國有「大量」彈藥，但「某些類型彈藥有些緊張」。
美媒早前指「薩德」和「愛國者」等多款高精度進攻導彈近乎耗盡，補齊庫存至少需三年。特朗普對此猛烈抨擊，並威脅要對洩露軍方武器庫存信息的官員處以長期監禁。
特朗普強調：「我們某些威力巨大的彈藥庫存幾乎無限。」隨後坦承「有一些類型的彈藥有些緊張」，又指但「每天都在補充」。他未說明具體短缺的彈藥類型，但表示美國國防承包商正在興建更多生產設施，包括用於生產「薩德」和「愛國者」導彈。
有知情人士透露，特朗普上周五（7月31日）在大衛營內閣會議場邊，與國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）因彈藥不足的問題「起衝突」，他要求赫格塞思解釋，為何他在彈藥嚴重短缺的問題上被誤導，以為彈藥問題「已經解決」。
不過，特朗普周四（6日）表示對赫格塞思「非常滿意」，並指責有關媒體「散布虛假且無根據的謠言」。
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