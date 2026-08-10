中美AI競賽｜馬時亨：中國一定贏！　料投資泡沫會爆唯大趨勢不改

中美角力戰場由貿易延伸至科技，包括人工智能(AI)等多個領域，兩國元首繼早前在北京會面後，國家主席習近平預計下月訪美再度與美國總統特朗普會談。貿發局主席馬時亨表示，相信中美角力不會停，單靠一兩次會面難以「突然變老友記」，故此環球市場面對的不穩定因素仍存，但相信反而利好香港。



馬時亨表示，相信中美角力不會停，單靠一兩次會面難以「突然變老友記」，故此環球市場面對的不穩定因素仍存，但相信反而利好香港。（Reuters）

中美角力不會停 相信將利好香港

馬時亨表示，香港作為自由港，有獨特地理位置，「外面有角力或動亂，香港是得益者」，以中東戰爭為例，不少原本計劃投資中東資金流入香港。同時，企業在地緣政治等背景下，也會多了利用香港作為生意平台。而在中美貿易戰背景下，香港上半年進出口增約40%，主要受惠於AI相關的半導體等需求，並晉升全球第五大貿易港，超越很多其他已發展經濟體。

至於中美在科技包括AI方面的角力， 馬時亨表示，相較美國在AI研發方面投入大量資金，中國則能夠以較低投入去達到成效，例如DeepSeek的出現。他以電動車產業為例，內地起步較晚，但國產品牌比亞迪已是世界銷量第一。而高鐵也突破5萬公里，穩居世界第一，「中國做咩叻咩，電動車、機器人、高鐵都係，我對國家有信心，(這場中美科技AI競賽)一定能夠打贏美國，成為贏家！」

馬時亨表示，這場AI投資「泡沫會爆」，美股相對港股已是「高處不勝寒」，但早年經驗是，股市經歷調整後又會緩慢回升，因為市場需求會帶來支持。

美股風險大 港股較穩定

而對於近日韓國股市表現波動，當中海力士股價經歷早前爆升，又不時大跌彷如。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）已曾多次警告，AI熱潮與高風險舉債現況猶如2008年金融海嘯或1990年代科網泡沫前夕。市場過度樂觀並低估了地緣政治與財政赤字風險，雲端巨頭高額舉債更讓AI藏有潛在未爆彈。

馬時亨就表示，自己看法與戴蒙類似，相信這場AI投資「泡沫會爆」，美股相對港股已是「高處不勝寒」，但早年經驗是，股市經歷調整後又會緩慢回升，因為市場需求會帶來支持，故此相信AI趨勢不會在短期內完結。

對於港股表現落後美股等外圍市場，他表示，美股和韓股類似都有大量資金湧入，現在韓股幾近崩盤，而美股雖然沒有大升大跌，「但風險大過以前好多，港股就穩穩定定，風險無咁大」。