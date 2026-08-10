細數在港發光發亮「大馬人」　馬時亨：港馬你中有我、我中有你

此次「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）是貿發局在馬來西亞舉辦的旗艦海外推廣活動，希望向當地商界展示香港的最新優勢，以及如何透過香港開拓中國內地、粵港澳大灣區、東盟及其他國際市場。



貿發局主席馬時亨表示，活動有多位來自馬來西亞及香港的政府官員、商界領袖、創新企業、初創公司及專業服務機構代表參與，涵蓋金融、創新科技、專業服務、環境服務及醫療健康等多個範疇。單計香港代表飛到當地參與就有超過200位，為歷屆最多，是有史以來在馬來西亞推廣香港機遇的最大型推廣活動。



今次「成就機遇．首選香港」是貿發局在馬來西亞舉辦的旗艦活動，馬時亨表示，香港代表飛到當地參與就有超過200位，為歷屆最多。 （顧慧宇 攝）

活動吸引逾200位香港代表 歷屆最多

他指出，繼2025年1月印尼雅加達及11月意大利米蘭後，今次來到馬來西亞吉隆坡舉行，聚焦金融、創新科技、醫療健康、專業服務及環境服務等重點領域，並設「香港午宴」，促進兩地商界深入交流。香港是內地企業出海東盟的重要橋樑，貿發局調查顯示，超過九成內地企業計劃拓展東盟，當中逾八成希望借助香港專業服務推進。

而港馬兩地不只經貿夥伴，更是老朋友。馬時亨表示，香港與馬來西亞的緊密關係遠遠不止於貿易數字。兩地的人文聯繫由來已久，很多馬來西亞朋友在香港早已扎根，成為社會的重要一分子。港人熟悉的謝清海、楊永強和楊紫瓊，都是馬來西亞人在香港發光發亮的表表者。 而反過來，很多香港企業也早已進駐馬來西亞—銀行、酒店等，處處都有香港品牌的足跡。這種「你中有我、我中有你」的互動，正是兩地深厚情誼的最佳見證。

另外，香港人對馬來西亞榴槤的熱愛，特別是貓山王，可說是「癡迷」的程度，有一大批忠實粉絲。今次貿發局在吉隆坡舉行活動，正值榴槤當造旺季，相信不少隨團商界代表，都準備好大快朵頤。

港馬兩地人文聯繫由來已久 謝清海、楊永強及楊紫瓊均為大馬人

財庫局局長許正宇帶領金融和會計監管機構代表訪問馬來西亞，證監會與馬來西亞證券委員會簽署諒解備忘錄，擴大基金互認及簡化雙重上市安排，簡化雙重首次公開招股（IPO）上市框架將於9月落實，進一步深化兩地金融合作，包括人民幣國際化及伊斯蘭金融項目。

馬時亨表示，不足一個月，貿發局舉辦是次活動延續在馬來西亞的香港推廣，聚焦商貿和專業服務範疇。與此同時，特區政府經貿辦正式開幕，幾項香港推廣密集進行，環環相扣，產生清晰的協同效應。 他期待創造更多商機，協助香港公司開拓馬來西亞市場，並且吸引馬來西亞企業來港。

馬來西亞為本港第三大東盟貿易夥伴

貿發局數據顯示，東盟是全球第五大經濟體，緊隨美國、中國內地、日本和德國之後，也是香港第二大貿易夥伴 (Ref: 2025年雙邊貿易總額達2,139億美元)，同時是內地最大貿易夥伴。 在全球供應鏈重組及企業分散風險的大趨勢下，東盟正逐步成為全球資金、製造業和消費市場的重要增長引擎。

當中馬來西亞是香港第八大貿易夥伴，在東盟則排第三，2025年雙邊貿易總額達270億美元，過去十年增長2.3倍，單計2026年上半年按年增長超過4成。截至2025年底，香港在馬來西亞的累計外商直接投資（FDI）達348億美元，兩地經貿關係源遠流長，隨著該國的2030年新工業大藍圖（NIMP 2030）等國家發展策略，目標2023年前建立3,000間智慧工廠，為工業升級及數碼轉型創造龐大需求，兩地合作潛力深厚。