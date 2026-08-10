美股｜道指收市跌60點　納指挫0.32%　油價升5%

美股周一（8月10日）下跌。投資者關注中東局勢的發展，並等待關鍵的通漲數據和企業財報。道指日內最多曾跌186點，至收市跌80點。納指受英特爾（Intel）及其他晶片股拖累，至收市挫0.32%。鑑於伊朗重申須獲美國滿足多項條件，才會重開霍爾木茲海峽，國際油價上漲，至收市約升5%。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月11日

【04:36】Nvidia跌近2.9% Intel挫4%

道指收市報53,975.98點，跌60.95點或0.11%；納指收報26,605.36點，跌85.26點或0.32%；標普500指數收報7,753.11點，跌4.53點或0.06%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌2.86%，為跌幅最大道指成份股；蘋果公司（Apple）跌1.53%，微軟（Microsoft）則升1.21%、Amazon漲1.32%。另SpaceX升4.23%。

有報道指GameStop考慮撤回對eBay的收購要約，GameStop股價跌1.93%，eBay至收市跌3.81%。另外，英特爾（Intel）宣布啟動150億美元的股票發行計劃後，股價至收市挫4.07%。

【04:12】中概股指數收漲1.65% 阿里巴巴ADR升3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.65%。其中，阿里巴巴ADR漲3.04%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

【04:08】油價升5% 日圓兌美元跌至159

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.13美元﻿，升3.95美元或5.05%；9月倫敦布蘭特期油每桶收報87.72美元，漲4.17美元或4.99%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.80，升0.27%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.24，約升1.07%；日圓單日跌幅，亦創今年2月以來最大。

【04:07】現貨金價升逾1% Bitcoin現報6.4萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,386.80美元，升44.62美元或1.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,013.31美元、24小時內約跌1.6%。

【03:25】恒指夜期收報25,966點 高水29點

恒指夜市期指收報25,966點，升17點，較恒指收市25,949點，高水29點，成交8,375張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間8月10日

【22:53】Apple跌2% eBay及Intel跌4%

道指最新報54,008點，跌28點或0.05%；納指最新報26,659點，跌30點或0.12%；標普500指數現報7,763點，漲5點或0.07%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌2.03%，暫為跌幅最大道指成份股；AI晶片龍頭Nvidia跌1.69%。微軟（Microsoft）升1.78%、Amazon漲0.99%。

有報道指GameStop考慮撤回對eBay的收購要約，GameStop股價最新漲0.66%，eBay則跌4.15%。另外，英特爾（Intel）股價現跌4.03%，該公司此前宣布啟動150億美元的股票發行計劃。

【22:41】油價約升3% Bitcoin現報6.47萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶80.51美元，升2.33美元或2.98%。倫敦布蘭特期油每桶報85.99美元，漲2.44美元或2.92%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,728.18美元、24小時內約跌0.7%。