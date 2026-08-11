港燈中期賺10億　息維持15.94仙　預告燃料調整費下半年顯著上升

港燈(2638)公布截至6月底止中期業績，股份合訂單位持有人應佔溢利10.03億元，按年增長0.2%。每股盈利11.35仙，每單位中期分派15.94仙，按年持平。

期內，收入59.39億元，按年上升6.68%。期內，售電量增加2%，主要由於天氣相對和暖，加上經濟改善，帶動商業客戶的用電需求增長。

預期淨電費將會上升

今年1月，港燈平均淨電費為每度電163.3仙。淨電費由基本電費和燃料調整費組成，其中燃料調整費的按月調整機制存在遞延效應。在6月底，由於年初中東戰事爆發前錄得較低的燃料成本，淨電費下降至每度電159.2仙。自今年3月以來，國際燃料價格一直處於較高水平，燃料調整費在下半年將無可避免地顯著上升，並將維持一段時間。

集團表示，由於預期淨電費將會上升，為紓緩客戶負擔，港燈透過「智惜用電關懷基金」撥款，在8月至10月期間為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每度電8仙的「特別電費補助」。合資格客戶約佔港燈住宅客戶總數的一半。

展望未來，集團主席霍建寧指出，中東局勢仍然不明朗且波動不定，持續影響能源市場和燃料價格。集團將密切監察市場發展，審慎管理燃料供應、燃料庫存和發電運作，確保電力供應可靠，並維持電價在合理水平。

他續稱，港燈2024至2028年度發展計劃已踏入第3年，各項資本項目進展順利，確保所有工程和項目按計劃如期落實，將繼續是集團的重點工作。另外，港燈將與香港特區政府保持緊密合作，共同制訂可行的減碳方案框架，包括透過區域合作引入零碳電力。