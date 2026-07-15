港燈「綠色能源夢成真」比賽10周年　勝出隊伍下月赴滬浙考察

港燈「綠得開心計劃」旗下環保教育項目「綠色能源夢成真」比賽，10年間成就超過160個「綠色能源夢」。今屆總決賽首度移師香港科學園進行，來自中學及大專院校的8支晉級隊伍，同向評審展示創新意念及研發成果。



圖為創新科技及工業局副局長張曼莉（第二排，右六）與港燈董事總經理鄭祖瀛 （第二排，左六）頒獎予得獎隊伍，鼓勵他們繼續發揮綠色創科理念，延續 「綠夢」旅程。 （港燈提供圖片）

中學組誕生雙冠軍

今年比賽同步在香港科學園舉行公眾展覽和投票，8支晉級隊伍向市民展示項目成果。一連兩日的活動中，亦特別舉辦免費STEAM及人工智能（AI）親子工作坊，合共吸引2,000人次參與。

經過激烈角逐，中學組由拔萃女書院的水幕隔熱窗「『沁』太軟」， 以及嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的「AI 智惜食」廚餘減少系統，雙雙奪得冠軍。大專組則由香港專業教育學院（沙田）的「空調冷凝水回收 – 綠色工程循環系統」 系統奪冠。

創新科技及工業局副局長張曼莉、港燈董事總經理鄭祖瀛，參觀和了解入圍隊伍如何結合創意和科技，實踐節能減碳。 （港燈提供圖片）

創新科技及工業局副局長張曼莉、港燈董事總經理鄭祖瀛一同出席頒獎禮。張曼莉致辭時強調，港府一直把綠色科技視為高質量發展、培育新質生產力的重要引擎。

鄭祖瀛表示，「綠色能源夢成真」比賽自2015年推出至今，由過往集中探討和推廣綠色能源，發展到近年運用創新科技和人工智能（AI）去解決環保問題，充分反映比賽與時並進，成功鼓勵年青人擁抱綠色創科。

港燈「綠色能源夢成真」比賽10周年，今屆的勝出隊伍將於下月前往上海、浙江一帶交流。（港燈提供圖片）

將赴內地考察國家電網能源建設

港燈自去年開始，帶領優勝隊伍走出香港，到內地考察綠色能源和環保電力的最新發展。今年將再接再厲，安排得獎隊伍8月參加「綠夢成真」交流團，前往上海、浙江一帶，考察國家電網的能源建設。

另外，港燈「綠得開心計劃」今年培訓近百位「綠得開心大使」，把節能、可持續發展和AI元素融入環保教育。其中，10位最傑出大使除獲頒獎座和獎學金，亦將參加「綠夢成真」交流團。