電費｜港燈：若中東無法出口天然氣　燃料費難減　料上調持續數月

受中東戰事影響，國際油價上升，港燈連續2個月上調燃料調整費。港燈董事總經理鄭祖瀛今日表示，港燈依賴從中東卡塔爾入口天然氣，若中東未能恢復出口天然氣，港燈的燃料調整費都未能下調。由於「延後效應」，現時收費仍未完全反映燃料成本最新變動，鄭祖瀛預計，燃料調整費上調可能持續數月。



港燈董事總經理鄭祖瀛。（資料圖片／夏嘉朗攝）

港燈董事總經理鄭祖瀛今日出席電台節目《政好星期天》表示，港燈的發電組合中，七成為燃氣，三成為燃煤。其中天然氣長期入口自卡塔爾等地，自從中東戰事爆發，當地的天然氣設施被炸毀，嚴重影響港燈的天然氣發電供應。惟現貨市場的天然氣價格倍增，港燈的發電成本隨之上升。

鄭祖瀛：加燃料費 港燈沒獲利

鄭祖瀛強調，港燈雖然將上漲成本轉嫁市民，但沒有從中獲利，而且有推出特別電費補助。他又強調，港燈過去半年曾下調燃料調整費，在中東戰事爆發後才上調，又預計下個月的燃料調整費，對比今年一月的升幅不算大。

受中東戰事影響，國際油價上升，港燈連續2個月上調燃料調整費。（資料圖片）

未來需填補天然氣庫存缺口

港燈早前多次表示，由於「延後效應」，現時收費仍未完全反映燃料成本最新變動。鄭祖瀛預計，價格上調可能持續數月，解釋指在美國及以色列與伊朗開戰之初，港燈為保住天然氣庫存，把後期的長期合約天然氣調前，以應付需求，未來仍有缺口要填補，需從現貨市場購買。惟現貨市場現時的天然氣價格仍未回落，他期望卡塔爾恢復出口天然氣後，價格有所舒緩。

鄭祖瀛形容，在燃料供應方面「不敢去搏」，指燃料調整費上調只涉及金錢，但若缺乏天然氣供應，對香港影響會太大。