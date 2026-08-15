中美AI競賽｜蘋果採購中國晶片夢碎！　美商務部長明言華府不贊成

記憶體晶片價格急飆，蘋果一直希望說服白宮，讓公司使用內地廠商，包括中國國產DRAM龍頭長鑫科技(CXMT)及長江存儲(YMTC)的出品。惟華府已明確促蘋果打消此念頭！



特尼克稱已向蘋果明確表示

據《華爾街日報》報道，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，美國政府不希望蘋果公司從中國採購存儲芯片，以應對持續的全球供應短缺問題。

蘋果得州休斯敦(Houston)的新製造設施日前舉行開幕剪綵，出席相關活動的盧特尼克與蘋果公司行政總裁庫克一起參觀完新廠後受訪表示，總統特朗普政府並不贊成蘋果從中國採購存儲芯片，華府敦促蘋果尋找其他方案，以解決人工智能(AI)熱潮引起的芯片供應緊張局面。

當被問及是否已將該訊息轉達給蘋果時，盧特尼克答說︰「已經明確表達」。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，美國政府不希望蘋果公司從中國採購存儲芯片。（reuters）

日前據報蘋果正測試中國晶片

今年6月，蘋果上調了所有Mac、iPad、家居設備以及Vision Pro產品的售價，並將漲價歸因於記憶晶片短缺，而過去數月，蘋果 一直尋求特朗普政府批准，向中國國產DRAM龍頭長鑫科技(CXMT)及另一同業長江存儲(YMTC)購買記憶體晶片，惟兩家公司已被五角大廈列入其「中國軍工企業黑名單」。

事實上，蘋果的提議，已遭到兩黨議員反對，而該公司供應商之一、美國唯一的大型存儲晶片製造商美光（Micron Technology）也老早提出強烈反對。美光警告，一旦允許中國企業向美國科技巨頭供貨，可能會像中國過去衝擊美國鋼鐵業和製造業那樣，摧毀美國本土正處於發展關鍵期的存儲晶片業。

不過，為緩解記憶體短缺引致價格急升的問題，《華爾街日報》早前報道，蘋果公司正在旗下iPhone和MacBook等產品線中，測試中國長鑫科技生產的記憶晶片。