蘋果官方推租機服務　按月租iPhone值不值得？專家揭登陸中國時間

7月末，蘋果在美國上線了一個「Apple Upgrades」的產品租賃服務，iPhone、Mac、iPad以及Apple Watch都能參加，用戶只需支付固定月費即可在租賃期間使用設備，到期之後可以把產品還給蘋果，補齊售價買斷產品，或是還掉舊設備，繼續租新品。



租賃產品的月租費用根據產品型號、存儲容量、租賃期限以及是否參與以舊換新而有所不同，iPhone和Apple Watch可選擇12個月或24個月租期，iPad與Mac則提供24個月或36個月方案，租賃期間設備所有權始終屬於蘋果，用戶能夠在符合升級條件時更換新機，而無需支付提前結清貸款等費用。

蘋果在美國正式推出全新硬件租賃服務Apple Upgrade，整套租賃融資服務由金融平台Klarna全權承接，該服務現階段僅面向美國本地用戶開放。（Apple）

如果這項服務的費用摺合為港幣，一台香港售價約5099元的iPhone 17e，24個月方案每月約144元，兩年累計支付約3456元，合同結束後仍需補繳約1643元左右才能正式獲得設備所有權。當然，用戶也可以選擇直接歸還設備，無需支付剩餘尾款，整個租賃關係隨之結束。

Apple產品的按月租機服務，你會感興趣嗎？

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如果租賃到期了，用戶沒歸還產品，也未支付尾款買斷，蘋果仍會繼續按規定收取月租，後續的月租價格可能高於原合同期內的月費。

相比這項租賃服務，中國的果粉們應該對Apple Care+、年年煥新服務更加熟悉。如果用戶參與年年煥新計劃，手持舊機直接補款就能完整入手新iPhone。與之相比，租賃方案每個月只需花費更少金額，適合預算較低，想體驗新款iPhone的果粉們參加。

其實手機租賃服務在國內已運行多年，但像蘋果這樣廠商親自下場租設備的，在國內還是相當少見的，可以預見，未來也會有更多國內手機廠商進行跟進。

官方租手機跟第三方租手機孰優孰劣？

品控方面：蘋果官方出租的手機有品質保障，第三方平台租賃貨源可能存在參差不齊的情況；

租期方面：蘋果僅提供1-3年的長租計劃，但總租金不會高於產品價格，服務到期補差價就能買斷；而第三方平台租期更加靈活，支持短租、日租，但一些平台的買斷總成本會顯著高於新機原價；

服務方面：蘋果官方出租手機不會提供返修等服務，而一些第三方平台會提供備用機、產品返修，上門換機等服務，用起來更方便。



目前全球手機市場都面臨着產品售價水漲船高的現狀，蘋果此時推出租賃服務，可以看做是擴展低消費市場的又一次嘗試。看到這裏，相信也有果粉想問，這項Apple Upgrade服務會落地中國市場嗎？

一台香港售價約5099元的iPhone 17e，24個月方案每月約144元，兩年累計支付約3456元，合同結束後仍需補繳約1643元左右才能正式獲得設備所有權。（Apple）

有業內人士分析，即使蘋果租賃服務會在國內上線，預計也將有2-3年的籌備周期，想體驗租iPhone、Mac的果粉們，可能還得耐心等等了。

總結下，蘋果官方租賃服務最大的特點就是用着放心，合約到期歸還設備，不用費心處理舊機折價，相比國內第三方租機，沒有雜亂隱形扣費、苛刻霸王條款，設備為全新正品，售後依託蘋果官方體系。

可以說，這項服務適合高頻換新、不想折騰二手轉賣的人群；如果習慣一台手機長期使用、希望最終持有設備，對比分期購機、年年煥新就缺少性價比。

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