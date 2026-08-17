「商品大王」再警告！自言清倉美股獨留這兩地股票　伺機出清美元

有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯(Jim Rogers)再次警告，全球股市或將面臨嚴重危機，建議增持現金。他又認為，美國債台高築，問題巨大，將會趁危機出現、推升美元時，沽出美元，惟目前並不知道沽出美元後，錢應該泊去什麼資產。



已沽出歐股、美股等股票

羅傑斯日前出席本港一個投資論壇時警告，全球大部分股市均處於歷史高位，這情況在歷史上甚為少有，他自己己沽出歐股、美股等股票，僅持有中國及烏茲別克股票。

羅傑斯續稱，現時手上持有許多資金，主要為美元，但會在美匯上升之時沽出手上美元，「美國經濟存在很大的問題，債台高築的情況是史上未見，但由於人們仍然視美元為『safe haven﹙安全港﹚』，一旦市場出現危機，便會湧入美元，因此我在趁美匯上升之際，沽出美元，這也是我為何現時持有大量美元的原因。」

美國傳奇投資大師羅傑斯（Jim Rogers）預言，全球大部分股市均處於歷史高位，這情況在歷史上甚為少有。（GettyImages）

恐再現金融危機

羅傑斯又認為，在可見將來，市場將出現金融危機，可能較2008年那次更為嚴重，但沽出美元後錢放在那裡，羅傑斯直言，目前雖然有持有金、銀及人民幣資產，但大錢應放在那裡，他則稱︰「我不知道！」

另外，倍升教育科技(8269)表示，其執行董事兼董事會主席袁曉桐與羅傑斯(Jim Rogers)圍繞財商教育升級、全球投資資源對接等議題展開深度戰略交流，雙方就多維度潛在合作方向達成初步共識，後續將積極對接磋商，探索多元合作可能。