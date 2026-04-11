羅傑斯新書轟特朗普關稅危害長久：讓製造業回歸美國是極愚蠢想法
「羅傑斯（Jim Rogers）對市場大趨勢的掌握無人能及。」——巴菲特（Warren Edward Buffett）。他在2025年準確預言：委內瑞拉、伊朗將產生劇變、杜拜受波及、白銀會大漲別賣……現在，他又看到怎麼的未來？特朗普關稅、美中關係持續緊繃、通膨升溫，股市與大宗商品震盪不已……世界正在激變中，投資什麼才會賺？2025年，他在新加坡「全球華人財富管理與傳承」峰會上，更語出驚人的宣布：我已全面清空美國股票。並直言：2026年，不論是美國或全球都將爆發問題。他為何如此斷定？依據是什麼？（以下內容節錄自《世界激變，如何投資》。）
文：羅傑斯
特朗普政權，世界正陷入混亂
Q：特朗普（Donald Trump）政權推出的政策，正讓世界陷入混亂。
羅傑斯：世界確實正被美國總統的言行與政策耍得團團轉。過去雖然也曾出現過像英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）般，為世界帶來巨變的政治家，但戴卓爾夫人擁有堅定的政治理念，世人明白她的訴求，也很清楚她的思維模式與下一步行動。
相較之下，特朗普的思維與行動往往難以預測。這是因為特朗普缺乏哲學與政治理念。他是一個令人難以理解的存在，且頻繁改變主意。從這個意義上來說，他可以被視為典型的民粹主義者（Populist）。更極端的說，他可能每天早上都根據報紙或電視如何報導他，來改變自己的想法與行動。
他的政策並非全是壞事，或許也有好的一面。然而，當「驚喜」頻繁發生，人們與市場就會變得疑神疑鬼，被不安情緒所籠罩。結果便是導致經濟與社會的不穩定。
遺憾的是，我也無法預測他下一步會做什麼，以及這將對世界經濟或市場產生什麼影響。唯一可以確定的是，他是美國總統，且至少還會在那個位子上待幾年。
Q：特朗普關稅對世界經濟與市場，帶來什麼樣的影響？
羅傑斯： 特朗普關稅將成為改變戰後框架的重要轉捩點。自1990年代以來推動全球高速成長的經濟體制，將宣告終結。
第二次世界大戰後，美國以「自由且公正的貿易」為大原則，確實帶動了全球經濟的成長。當時建立了一套國際經濟系統，由強大的美國經濟支撐自由貿易體制，並透過美國爆發性的消費惠及全球。日本是這套體制最大的受益者，而近期則是成長為「世界工廠」的中國。
然而，隨着美國債務膨脹，許多美國國民開始認為，由美國承擔成本來維持「自由且公正的貿易」體制是不可持續的。曾經為美國帶來繁榮的貿易系統，如今已變成對美國極為不利的系統。因此，他們認為必須改變現狀，否則將無法守護自己的生活。
在這種背景下，特朗普被視為他們的「救世主」而登場。為了回應這些期待，他將政策從自由貿易轉向了保護貿易。
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關稅甜頭短暫，危害長久
羅傑斯：我當然不支持保護貿易。關稅最好盡可能取消，無論是對同盟國還是敵對國都一樣。關稅雖然自古以來就存在，但從長遠來看，對任何人都不利。短期內，受關稅保護的產業或許能從中獲益，但就長期而言，這對所有人都是有害的。
回顧歷史就能明白，在開放、自由貿易活躍的時代，經濟會增長，人民的生活也更加富足。十六世紀大航海時代，世界貿易量飛躍性擴張，實現了全球規模的經濟增長；十九世紀後半至一戰前的數十年間，人、事、物、金錢自由往來，誕生了許多後來被稱為「跨國企業」的公司。
此外，1990年代冷戰結束後，在美國的主導下確立了全球經濟體制，世界貿易量隨之暴增。所謂的「金磚國家」（BRICS，是由新興市場國家組成的國際組織，其創始會員國為巴西、俄羅斯、印度、中國。目前有十個國家參與，除前面四國外，還包含：南非、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋）等新興經濟體崛起，帶動全球經濟大幅成長。
此次關稅的強化措施，顯然與上述趨勢背道而馳。正如1930年代經濟大恐慌後，主要國家將經濟區塊化並提高關稅，導致全球貿易量一度萎縮近70%的歷史事實所顯示，強化關稅顯然是一項錯誤的政策。
然而，之所以仍要強化關稅，原因在於，以特朗普為代表的許多政治家認為，這樣做能暫時保護自己的支持者。並且，當本國經濟惡化時，多數國民也會變得排外，開始認為原本應屬於自己的財富被外國人奪走了。
事實上，日本在過去歷史中也曾有過保護主義時期。戰後初期，日本採取了強力的保護主義政策，並一度奏效。但日本的政治家與官僚明白， 保護貿易長期而言弊大於利，因此日本轉而致力於尊重自由貿易體制，並開放國門。結果，日本經濟得到成長，成為世界上最富裕的國家之一。
觀察日本歷史，日本曾數次積極開國擴大貿易，且都在那些時期實現了巨大成長。雖然我對日本歷史並非瞭若指掌，但據說在大航海時代，也就是日本的安土桃山時代（編按：織田信長與豐臣秀吉統治的時代，當時的「朱印船貿易」非常發達）到江戶時代初期，日本積極進行海外貿易，那是日本經濟史上成長最快的時代。從戰後至今，日本成為「貿易立國」並實現飛躍性成長，國民也享受到富饒的生活。
日本是個小島國，因此應該持續保持對外開放。新加坡雖然比日本小得多，但作為一個開放的貿易國，它因此獲得了成功與繁榮。最近日本似乎開始出現一些保護主義或排外主義的言論，這是一個令人憂心的動向。
提高關稅能讓製造業回流？這是幻想
Q：關於「提高關稅就能讓製造業回歸美國」的觀點，您怎麼看？
羅傑斯：我不得不說，這是個極為愚蠢的想法。美國的人力與物價成本過高，即便用關稅保護國內產業，也很難在美國國內製造出廉價的產品。過去英國陷入經濟危機時也曾有過類似的討論，但製造業最終並未回流英國。假設真的在美國國內生產，結果也只能被迫標上高昂的價格。
最終，大多數國民會意識到，引進國外廉價生產的物資，反而能讓生活過得更富足。但人們需要一段時間才能理解，並學到這個教訓。翻開歷史就能明白這一點，但他們顯然不了解歷史。而當人們察覺時，往往已經為時已晚，再也回不去原本的體制了。
Q：關於特朗普關稅，美日之間正進行關稅協商。聽說擔任美方代表的財政部長貝森特（Scott Bessent），年輕時曾在您的公司實習？
羅傑斯： 他和我一樣就讀耶魯大學，據說原本想當記者，但最後決定投身金融界，便來我公司實習。當時他非常熱衷於學習任何關於投資的事物。
那段時間，我正決定要騎摩托車環遊世界，對於在紐約的投資工作並不太投入。在他進來公司後不久，我就離開美國，所以我不記得與他有過太多的私人談話。坦白說，我並不完全了解他具體是個怎樣的人。我只記得他和我一樣出身美國南部，是個聰明且勤奮的青年。
但從熟悉他的人口中聽來，大部分對他的評價都很高。有人說他「能敏銳且精確的感知市場氛圍變化」，也有人說他「為人低調、誠實，且冷靜得令人驚訝」。即便並非出於私交，但我認為他確實是個誠實且值得信賴的人。
正因為他是這樣的人，對於特朗普下達的指示，他應該會誠實並竭盡全力的執行。貝森特是近年來少見認真嘗試重建財政的財政部長，雖然過程必然充滿困難，但他的態度仍值得肯定。
特朗普和貝森特想改善美國經濟、提升人民生活的願望應該是一致的。然而，只要特朗普是個民族主義者，且其政治理念基於「美國優先」，他們的行動就會讓其他國家的人民感到痛苦，並引發各種問題。即便美國的情況能暫時改善，若其他國家的情況惡化，最終這種負面影響還是會反噬到美國自身。
書名：世界激變，如何投資
作者簡介：羅傑斯（Jim Rogers），1942年出生於美國阿拉巴馬州。於耶魯大學取得歷史學位、牛津大學取得哲學學位後，進入華爾街工作。1970年與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金（Quantum Fund），在10年內創造了高達4200％的驚人報酬率。
37歲退休後，在哥倫比亞大學教授金融課程，同時擔任電視與廣播節目的評論員。2007年移居新加坡。他與華倫巴菲特、索羅斯被譽為「世界三大投資家」。著有《投資大師羅傑斯，人生、投資養成的第一堂課》、《危機時代》、《投資大趨勢》、《投資大師羅傑斯給寶貝女兒的12封信（暢銷回饋版）》等書。
譯者簡介：張宇恆，曾任出版社編輯。從翻譯中看見世界的更多面貌，並期許自己在這條路上持續邁進。
【本文獲「大是文化」授權轉載。】