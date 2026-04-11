羅傑斯新書轟特朗普關稅危害長久：讓製造業回歸美國是極愚蠢想法

「羅傑斯（Jim Rogers）對市場大趨勢的掌握無人能及。」——巴菲特（Warren Edward Buffett）。他在2025年準確預言：委內瑞拉、伊朗將產生劇變、杜拜受波及、白銀會大漲別賣……現在，他又看到怎麼的未來？特朗普關稅、美中關係持續緊繃、通膨升溫，股市與大宗商品震盪不已……世界正在激變中，投資什麼才會賺？2025年，他在新加坡「全球華人財富管理與傳承」峰會上，更語出驚人的宣布：我已全面清空美國股票。並直言：2026年，不論是美國或全球都將爆發問題。他為何如此斷定？依據是什麼？（以下內容節錄自《世界激變，如何投資》。）

文：羅傑斯



特朗普政權，世界正陷入混亂

Q：特朗普（Donald Trump）政權推出的政策，正讓世界陷入混亂。

羅傑斯：世界確實正被美國總統的言行與政策耍得團團轉。過去雖然也曾出現過像英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）般，為世界帶來巨變的政治家，但戴卓爾夫人擁有堅定的政治理念，世人明白她的訴求，也很清楚她的思維模式與下一步行動。

美國總統列根（Ronald Reagan）和英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）。（Getty Images）

相較之下，特朗普的思維與行動往往難以預測。這是因為特朗普缺乏哲學與政治理念。他是一個令人難以理解的存在，且頻繁改變主意。從這個意義上來說，他可以被視為典型的民粹主義者（Populist）。更極端的說，他可能每天早上都根據報紙或電視如何報導他，來改變自己的想法與行動。

他的政策並非全是壞事，或許也有好的一面。然而，當「驚喜」頻繁發生，人們與市場就會變得疑神疑鬼，被不安情緒所籠罩。結果便是導致經濟與社會的不穩定。

遺憾的是，我也無法預測他下一步會做什麼，以及這將對世界經濟或市場產生什麼影響。唯一可以確定的是，他是美國總統，且至少還會在那個位子上待幾年。

資料照片：2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

Q：特朗普關稅對世界經濟與市場，帶來什麼樣的影響？

羅傑斯： 特朗普關稅將成為改變戰後框架的重要轉捩點。自1990年代以來推動全球高速成長的經濟體制，將宣告終結。

第二次世界大戰後，美國以「自由且公正的貿易」為大原則，確實帶動了全球經濟的成長。當時建立了一套國際經濟系統，由強大的美國經濟支撐自由貿易體制，並透過美國爆發性的消費惠及全球。日本是這套體制最大的受益者，而近期則是成長為「世界工廠」的中國。

然而，隨着美國債務膨脹，許多美國國民開始認為，由美國承擔成本來維持「自由且公正的貿易」體制是不可持續的。曾經為美國帶來繁榮的貿易系統，如今已變成對美國極為不利的系統。因此，他們認為必須改變現狀，否則將無法守護自己的生活。

在這種背景下，特朗普被視為他們的「救世主」而登場。為了回應這些期待，他將政策從自由貿易轉向了保護貿易。

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關稅甜頭短暫，危害長久

羅傑斯：我當然不支持保護貿易。關稅最好盡可能取消，無論是對同盟國還是敵對國都一樣。關稅雖然自古以來就存在，但從長遠來看，對任何人都不利。短期內，受關稅保護的產業或許能從中獲益，但就長期而言，這對所有人都是有害的。

回顧歷史就能明白，在開放、自由貿易活躍的時代，經濟會增長，人民的生活也更加富足。十六世紀大航海時代，世界貿易量飛躍性擴張，實現了全球規模的經濟增長；十九世紀後半至一戰前的數十年間，人、事、物、金錢自由往來，誕生了許多後來被稱為「跨國企業」的公司。

此外，1990年代冷戰結束後，在美國的主導下確立了全球經濟體制，世界貿易量隨之暴增。所謂的「金磚國家」（BRICS，是由新興市場國家組成的國際組織，其創始會員國為巴西、俄羅斯、印度、中國。目前有十個國家參與，除前面四國外，還包含：南非、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋）等新興經濟體崛起，帶動全球經濟大幅成長。

此次關稅的強化措施，顯然與上述趨勢背道而馳。正如1930年代經濟大恐慌後，主要國家將經濟區塊化並提高關稅，導致全球貿易量一度萎縮近70%的歷史事實所顯示，強化關稅顯然是一項錯誤的政策。

然而，之所以仍要強化關稅，原因在於，以特朗普為代表的許多政治家認為，這樣做能暫時保護自己的支持者。並且，當本國經濟惡化時，多數國民也會變得排外，開始認為原本應屬於自己的財富被外國人奪走了。

事實上，日本在過去歷史中也曾有過保護主義時期。戰後初期，日本採取了強力的保護主義政策，並一度奏效。但日本的政治家與官僚明白， 保護貿易長期而言弊大於利，因此日本轉而致力於尊重自由貿易體制，並開放國門。結果，日本經濟得到成長，成為世界上最富裕的國家之一。

觀察日本歷史，日本曾數次積極開國擴大貿易，且都在那些時期實現了巨大成長。雖然我對日本歷史並非瞭若指掌，但據說在大航海時代，也就是日本的安土桃山時代（編按：織田信長與豐臣秀吉統治的時代，當時的「朱印船貿易」非常發達）到江戶時代初期，日本積極進行海外貿易，那是日本經濟史上成長最快的時代。從戰後至今，日本成為「貿易立國」並實現飛躍性成長，國民也享受到富饒的生活。

日本是個小島國，因此應該持續保持對外開放。新加坡雖然比日本小得多，但作為一個開放的貿易國，它因此獲得了成功與繁榮。最近日本似乎開始出現一些保護主義或排外主義的言論，這是一個令人憂心的動向。

2026年4月9日，為加強國防能力，日本政府指定包括北海道和愛知縣在內的17個新機場和港口為「指定用途機場和港口」，以便自衛隊和海上保安廳能夠順利使用這些設施進行訓練及其他用途。圖為被指定的仙台鹽釜港航拍圖。（網絡圖片）

提高關稅能讓製造業回流？這是幻想

Q：關於「提高關稅就能讓製造業回歸美國」的觀點，您怎麼看？

羅傑斯：我不得不說，這是個極為愚蠢的想法。美國的人力與物價成本過高，即便用關稅保護國內產業，也很難在美國國內製造出廉價的產品。過去英國陷入經濟危機時也曾有過類似的討論，但製造業最終並未回流英國。假設真的在美國國內生產，結果也只能被迫標上高昂的價格。

最終，大多數國民會意識到，引進國外廉價生產的物資，反而能讓生活過得更富足。但人們需要一段時間才能理解，並學到這個教訓。翻開歷史就能明白這一點，但他們顯然不了解歷史。而當人們察覺時，往往已經為時已晚，再也回不去原本的體制了。

Q：關於特朗普關稅，美日之間正進行關稅協商。聽說擔任美方代表的財政部長貝森特（Scott Bessent），年輕時曾在您的公司實習？

羅傑斯： 他和我一樣就讀耶魯大學，據說原本想當記者，但最後決定投身金融界，便來我公司實習。當時他非常熱衷於學習任何關於投資的事物。

那段時間，我正決定要騎摩托車環遊世界，對於在紐約的投資工作並不太投入。在他進來公司後不久，我就離開美國，所以我不記得與他有過太多的私人談話。坦白說，我並不完全了解他具體是個怎樣的人。我只記得他和我一樣出身美國南部，是個聰明且勤奮的青年。

2026年3月16日，美國財政部長貝森特在法國巴黎與中國代表團舉行兩天會晤。（Reuters）

但從熟悉他的人口中聽來，大部分對他的評價都很高。有人說他「能敏銳且精確的感知市場氛圍變化」，也有人說他「為人低調、誠實，且冷靜得令人驚訝」。即便並非出於私交，但我認為他確實是個誠實且值得信賴的人。

正因為他是這樣的人，對於特朗普下達的指示，他應該會誠實並竭盡全力的執行。貝森特是近年來少見認真嘗試重建財政的財政部長，雖然過程必然充滿困難，但他的態度仍值得肯定。

特朗普和貝森特想改善美國經濟、提升人民生活的願望應該是一致的。然而，只要特朗普是個民族主義者，且其政治理念基於「美國優先」，他們的行動就會讓其他國家的人民感到痛苦，並引發各種問題。即便美國的情況能暫時改善，若其他國家的情況惡化，最終這種負面影響還是會反噬到美國自身。

《世界激變，如何投資》書本封面

書名：世界激變，如何投資

作者簡介：羅傑斯（Jim Rogers），1942年出生於美國阿拉巴馬州。於耶魯大學取得歷史學位、牛津大學取得哲學學位後，進入華爾街工作。1970年與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金（Quantum Fund），在10年內創造了高達4200％的驚人報酬率。

37歲退休後，在哥倫比亞大學教授金融課程，同時擔任電視與廣播節目的評論員。2007年移居新加坡。他與華倫巴菲特、索羅斯被譽為「世界三大投資家」。著有《投資大師羅傑斯，人生、投資養成的第一堂課》、《危機時代》、《投資大趨勢》、《投資大師羅傑斯給寶貝女兒的12封信（暢銷回饋版）》等書。

譯者簡介：張宇恆，曾任出版社編輯。從翻譯中看見世界的更多面貌，並期許自己在這條路上持續邁進。

【本文獲「大是文化」授權轉載。】