羅傑斯預言「2026將爆史上最慘金融危機」　高市早苗恐累日本破產

日本《產經新聞》報導，美國傳奇投資大師羅傑斯（Jim Rogers）預言，2026年將爆發「史上最慘烈」的全球金融危機，此外，他也對日本的財政狀況提出質疑。



羅傑斯和「和民集團」創辦人兼CEO渡邊美樹對談時，被問及大崩盤是否隨時可能發生？他回應：

明年不論是美國或全球都將爆發問題。美國情況將達到史上最糟，日本也會深陷債務衝擊，整體而言全球都將遭受巨大衝擊。

羅傑斯認為，新冠疫情之後，各國債務過度堆積，因此若發生大崩盤，規模恐將非同小可：

下一場金融危機將是人生中最慘烈的一次。

被問及如何守護資產，他認為美元相對安全，此外也可考慮將部分資產轉移到瑞士等海外國家。

羅傑斯認為，日本首相高市早苗提出的「負責任的積極財政」政策「長期來看將帶來巨大痛苦」，因為依賴赤字國債進行大規模減稅及通膨對策，只會讓長期利率持續攀升，國債利息負擔年年加重：

歷史上所有人口減少、債務不斷增加的國家，無一例外都走向破產。

地緣政治方面，羅傑斯認為日本不應捲入美中對立，因為若發生台海衝突，美國未必能夠獲勝。他也警告，貿易戰往往會演變成真正的戰爭。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】